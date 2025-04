Renata não terá documentário pós-BBB 25, diz colunista

A campeã do BBB 25, Renata Saldanha, terá sua história contada em uma programação especial da Globo após não conquistar o mesmo apoio do grande público

A vencedora do BBB 25, Renata Saldanha, não terá um documentário sobre sua trajetória disponível na Globoplay, diferentemente de outros ex-BBBs, como Davi e Juliette. No entanto, a bailarina terá um papel de destaque no Criança Esperança, programa da TV Globo.

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, embora tenha vencido a edição do reality show, a cearense não conseguiu conquistar a unanimidade do público necessária para justificar a produção do material.

No entanto, Renata terá uma nova oportunidade. Ela será uma das protagonistas da edição comemorativa de 40 anos do Criança Esperança 2025, que será exibida em agosto.

Confira o anúncio da vitória de Renata no BBB 25:

Renata vai dividir o prêmio com Eva?

Vencedora do BBB 25, a sister Renata é a nova milionária do Brasil. Ela levou para casa o prêmio de R$ 2.720.000 ao ficar em primeiro lugar na grande final. Com isso, a jovem foi questionada se pretende dividir o valor comEva, que foi dupla para entrar no reality show.

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, ela foi questionada sobre a possibilidade de dar uma parte da quantia para a amiga. Então, ela contou que vai usar uma parte do dinheiro para colocar em prática um projeto que elas têm em conjunto.

"Todo mundo me pergunta isso. A gente sonha muitos sonhos juntas por dividirmos a vida. E um dos nossos sonhos era poder ajudar a escola, o projeto que a gente veio. Inclusive eu verbalizei isso no dia da minha prova do líder quando visualizei ali todo o meu projeto naquele cenário. E foi um momento muito especial", disse ela.

