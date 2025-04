Carol Peixinho e Thiaguinho tomam atitude após anúncio do sexo do filho que esperam

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho anunciaram na última semana que serão pais de um menino, que se chamará Bento

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho descobriram na última semana o sexo do bebê que estão esperando. Após anunciarem que será um menino, que se chamará Bento, o casal tomou uma atitude nas redes sociais e criou um perfil dedicado ao pequeno.

O perfil, contudo, está trancado e é seguido apenas pela influenciadora e pelo cantor. A conta, por sua vez só seguiu os perfis de Carol e de Thiaguinho. Ela, que está grávida de quatro meses, anunciou a gestação em março.

Carol Peixinho e Thiaguinho criam perfil de Instagram para o filho

Thiaguinho fala sobre a escolha do nome de seu filho com Carol Peixinho

Após o chá revelação, Thiaguinho falou sobre a descoberta do sexo do bebê que está esperando com Carol Peixinho. "Caraca… É um muleke! E com o coração transbordando de AMOR, viemos aqui dividir com vocês o nome da bênção na nossa vida… E o nome dele já carrega todo o carinho e significado que sentimos: BENTO, que significa abençoado! E é exatamente assim que nos sentimos com a chegada dele! Sim, nosso menino BENTO já é muito amado e esperado com toda a alegria do mundo! Que ele traga ainda mais luz para nossa história… Porque só de existir, já transformou tudo por aqui!", afirmou.

Depois, Thiaguinho agradeceu as mensagens de carinho que eles estão recebendo desde o anúncio da gravidez. "Obrigado por celebrarem esse momento com a gente! Estamos recebendo tanto carinho… Vocês são demais! Nossa família agradece!", finalizou.

O nome possui um significado bastante especial. Tem origem no latim "Benedictus" e significa "abençoado" ou "bendito". É um nome que carrega um significado positivo e auspicioso.

