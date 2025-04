Por que Eva do BBB 25 quebrou um dente? Dentista alerta: 'Mais comum do que se imagina'

Eva, do BBB 25, chocou ao revelar ter quebrado um dente durante o reality; em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiro alerta

Durante o especial Big Show Reencontro, a ex-BBB Eva (31) chocou ao revelar que sofreu acidentes dentários durante o programa, mostrando que nem mesmo os dentes escapam da tensão e dos imprevistos do reality. A bailarina confessou ter quebrado o dente na quarta semana do reality em meio a uma pressão no paredão.

Em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiro explica o caso de Eva. Por conta do estresse no programa, a ex-BBB afirmou: "Comecei a roer a unha de nervoso e quebrei o dente". Segundo o especialista, o estresse é um dos grandes vilões da saúde bucal.

"Ele pode desencadear ou agravar hábitos como bruxismo (ranger ou apertar os dentes), roer unhas, morder objetos ou até mesmo negligenciar a higiene bucal. O corpo responde ao estresse de diversas formas, e os dentes muitas vezes acabam sofrendo as consequências", declara.

O dentista aponta sobre Eva quebrar os dentes após roer as unhas: "Infelizmente, é mais comum do que se imagina. Roer unhas, além de ser um hábito prejudicial para a estética e saúde das mãos, também causa danos diretos aos dentes". Flávio Pinheiro alerta sobre o estresse e impacto na saúde bucal.

"A força aplicada repetidamente, somada ao atrito constante, pode provocar desgastes, trincas e até fraturas nos dentes, especialmente se já houver alguma fragilidade pré-existente, como restaurações antigas ou dentes desalinhados. Em situações de estresse, como um paredão do BBB, muitas pessoas desenvolvem ou intensificam esse hábito de forma inconsciente", esclarece.

COMO EVITAR ESTE PROBLEMA?

O dentista explica que a principal forma de evitar esse tipo de problema é a prevenção. Ele destaca:

Acompanhamento regular com o dentista;

O uso de placas miorrelaxantes (nos casos de bruxismo);

Manter uma boa higiene bucal;

Buscar formas saudáveis de lidar com o estresse;

Já no caso de fraturas: "O ideal é procurar atendimento odontológico o quanto antes. Quanto mais rápido for o atendimento, maiores são as chances de restaurar o dente da melhor forma possível, preservando sua estrutura e função", finaliza o dentista ao falar do caso da ex-BBB Eva.

Leia mais em:Eva na Ilha de CARAS: Ex-BBB tira dúvidas da vida pós-confinamento

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: