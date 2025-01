BBB 25: Diego Hypolito expõe vontade de enfrentar o paredão: 'Já sai logo'

Durante conversa com a irmã, Diego Hypolito revelou que deseja enfrentar o paredão do BBB 25 para saber opinião do público sobre a dupla

O ex-ginasta Diego Hypolito aproveitou a madrugada deste sábado, 18, para bater um papo sincero com Daniele Hypolito, sua irmã e dupla no BBB 25, da TV Globo. Ao longo da conversa sobre a sensação de exclusão dos demais brothers, ele revelou que gostaria de enfrentar o paredão para saber a opinião do público.

"Eu até estou com vontade de, realmente, eles colocarem a gente no paredão... para ver se as pessoas não gostam mesmo da gente ou se é coisa da nossa cabeça. Coloca a gente no paredão, se a gente for chato mesmo, a gente já sai logo", analisou ele.

Daniele, por sua vez, comentou que não quer sair do jogo. O ex-ginasta, então, reforçou que seu desejo também não é deixar o reality show, e sim apenas descobrir que a dupla é querida pelos telespectadores que acompanham o programa.

"Eu não quero sair de jeito nenhum. Você não entendeu a situação do que eu quis dizer. É óbvio que eu não quero sair, mas, às vezes, é bom… se colocarem a gente realmente no paredão…", explicou Diego Hypolito.. "É, a gente já fica sabendo", completou a sister, concordando com ele.

"[Já fica sabendo] Se a gente é chato mesmo ou se é legalzinho", declarou o brother, caindo na risada. "Eu não acho você chata, não, Dani, você é legal. Te amo", finalizou o ex-ginasta.

Vale lembrar que o primeiro paredão do BBB 25 será formado no domingo, 19, durante a edição ao vivo do programa. A dupla Raissa e Edilberto já está emparedada após indicação dos líderes Aline e Vinicius.

12) Diego e Daniele conversam sobre estarem se sentindo excluídos no jogo.



Diego: "Eu até tô com vontade de eles colocarem a gente no paredão pra ver se realmente as pessoas não gostam mesmo da gente ou se é coisa da nossa cabeça [...]"



pic.twitter.com/h0kEY0Izgn — Tracklist (@tracklist) January 18, 2025

Raissa é levada às pressas para o confessionário após passar mal

A sister Raissa, dupla de Edilberto no BBB 25, precisou ser atendida às pressas na madrugada deste sábado, 18, após passar mal durante a festa na casa. A jovem de 19 anos acabou sofrendo uma reação alérgica ao consumir algum alimento.

Raissa foi levada ao confessionário por Gracyanne Barbosa, que imediatamente percebeu que a sister não estava bem ao apresentar dificuldades respiratórias. Edilberto, por sua vez, correu para avisar a produção sobre o ocorrido; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Três duplas entram na mira dos líderes. Saiba quais