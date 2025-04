Ex-BBBs Aline e Diogo Almeida engatam romance após reality, diz site

Após o fim do BBB 25, da Globo, os rumores de affair entre Aline Patriarca e Diogo Almeida se tornam mais fortes e site diz que eles estão juntos

O BBB 25, da Globo, já chegou ao fim, mas um casal do reality show pode ainda estar vivo. De acordo com o Portal Leo Dias, fontes contaram que Aline Patriarca e Diogo Almeida estão juntos.

A publicação contou que Diogo não parou de falar com Aline pelo celular durante a festa do ex-BBB Edy nesta semana enquanto ela estava em casa com uma crise de rinite. Inclusive, ele teria ido encontrá-la no hotel.

A assessoria de imprensa do ator compartilhou uma declaração dele, que não negou os rumores de affair. “Aline e eu nos conhecemos dentro do BBB e o que vivemos lá foi muito verdadeiro. Agora, estamos nos conhecendo fora da casa, porque acaba sendo diferente, a configuração da vida fora do confinamento é outra. O que não mudou foi a admiração que temos um pelo outro”, disse ele.

Diogo Almeida falou sobre Aline em conversa no Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu com sua reação ao ouvir uma resposta do ator Diogo Almeida durante a entrevista no programa Mais Você, da Globo, após a saída dele do BBB 25. Ela perguntou para ele se existe a chance do romance com Aline continuar fora do confinamento, e ele despistou.

"A relação que a gente teve dentro da casa foi sincera. Conversamos antes de ficar e resolvemos ficar, respeitando o tempo. Foi muito bom. Tivemos nossas divergências. Realmente, no penúltimo dia e no ultimo dia, acabamos não conversando, mas a gente se falou. Não conversamos. Se eu ficasse, provavelmente hoje a gente conversaria. Vamos esperar a aline sair para ver como vai ficar”, declarou.

Com esta resposta, Braga reagiu e julgou a declaração dele: "Achei muito frio”. Então, os dois caíram na risada e ele negou o comentário dela. “Não foi frio, foi verdadeiro. Foi uma delícia a nossa troca lá dentro”.

