Qual é o estado com mais vencedores na história do BBB? Saiba detalhes

A edição do BBB 25 terminou na noite de terça-feira com a vitória da cearense Renata, seguida por Guilherme em segundo lugar e João Pedro em terceiro

Na última terça-feira, 22, chegou ao fim a edição do BBB 25 com a vitória da bailarinaRenata, do Ceará. Os participantes Guilherme e João Pedro conquistaram, respectivamente, o segundo e o terceiro lugar. Com o desfecho da temporada, uma pergunta sempre surge: de que estados do Brasil são os campeões do reality?

O estado mais populoso do país também lidera quando o assunto é número de campeões do BBB. Com sete vencedores ao longo das edições, São Paulo se destaca desde o início do reality .

Os 7 campeões de São Paulo

O primeiro campeão da história, Kleber Bambam, é natural de Campinas, sendo a mesma cidade de Rafinha, que conquistou o título no BBB 8.

Na segunda edição do reality, São Paulo conquistou seu segundo título com Rodrigo Leonel, o caubói de Ribeirão Preto. Anos depois, no BBB 7, o estado celebrou mais uma vitória com Diego Alemão, de São Bernardo do Campo — mesma cidade natal de Maria Melilo, que venceu o BBB 11.

Já as campeãs mais recentes paulistas são da capital: Vanessa Mesquita, vencedora da 14ª edição, e Thelma Assis, que levou o prêmio no BBB 20.

Os 3 campeões do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro é representado por três campeões no BBB. Cida, do BBB 4, é natural de Mangaratiba. No BBB 9, o artista plástico Max venceu e é de Maricá. O terceiro campeão do estado foi Arthur Aguiar, que levou o prêmio no BBB 22, e é do Rio de Janeiro.

A Bahia também teve 3 campeões

A Bahia também coleciona três títulos. Jean Wyllys, vencedor do BBB 5, é de Alagoinhas. Em seguida, Mara Viana faturou o prêmio no BBB 6 e é de Porto Seguro. O mais recente campeão baiano é Davi Brito, que venceu no BBB 24 e é de Salvador.

Os estados com 2 campeões cada um

Minas Gerais tem dois campeões: Fernanda Keulla, que levou o prêmio no BBB 13 e é de Belo Horizonte, e Paula von Sperling, vencedora do BBB 19, natural de Lagoa Santa.

Goiás também tem dois campeões: Dhomini, que venceu o BBB 3, e Munik Nunes, campeã do BBB 16, ambos naturais de Goiânia.

O Rio Grande do Sul também ostenta dois títulos: Marcelo Dourado, vencedor do BBB 10, e Emilly Araújo, que levou o prêmio no BBB 17.

Os estados que tiveram um título cada um

Além disso, outros estados conquistaram um título cada. Mato Grosso do Sul teve Fael, vencedor do BBB 12, natural de Aral Moreira. Paraná conquistou seu primeiro título com Cézar Lima, vencedor do BBB 15, e seu segundo com Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, de Astorga (ela morava em Campo Largo). O Acre teve sua campeã com Gleici Damasceno, do BBB 18, de Rio Branco. Paraíba teve Juliette, do BBB 21, natural de Campina Grande. E, por fim, o Ceará conquistou sua primeira vitória com Renata, campeã do BBB 25, natural de Fortaleza.

Confira o momento em que foi anunciada a vitória de Renata:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Leia também: BBB 25: Será que Renata vai dividir o prêmio com Eva? Ela responde