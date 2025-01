BBB 25: Gabriel e Maike vencem a Prova do Anjo; saiba quem está no Monstro

Gabriel e Maike venceram a primeira Prova do Anjo do BBB 25 e vão imunizar uma dupla; saiba quem eles colocaram no Monstro

Na tarde deste sábado, 18, aconteceu a primeira Prova do Anjo do BBB 25 e Gabriel e Maike venceram a disputa. Com a vitória, eles vão imunizar uma dupla, que vai se livrar do paredão.

Antes da prova começar, os brothers participaram de um sorteio para definir quais duplas realizariam a prova e a ordem. As duplas Delma e Guilherme, Vitória Strada e Mateus e Diogo Almeida e Vilma não participaram da prova.

Em seguida, Tadeu Schmidt explicou a prova: "Dentro da fábrica, cada jogador vai desempenhar uma função diferente. Um será a garra humana, localizada dentro do tonel. O outro ficara na sala de controle. Durante a prova, um não vai ver o outro. Os dois vão ter que trabalhar juntos, se comunicando por voz. Dentro do tonel estão os elementos. São eles: lúpulo, água, malte e levedura holandesa."

"Ao iniciar a prova, o jogador na garra humana deverá coletar o maior número possível de elementos e jogar numa abertura no alto. A dupla será eliminada caso não pegue pelo menos um elemento de cada. Os quatro elementos tem pontuações diferentes. O jogador poderá pegar quantos quiser e da maneira que achar melhor. A dupla terá cinco minutos para cumprir a missão... a dupla que fizer mais pontos, vence a prova", explicou.

Veja como foi a prova

Raissa e Edilberto foram a primeira dupla a realizar a prova. Eles não pegaram todos os elementos e foram eliminados.

João Gabriel e João Pedro foram em seguida e fizeram 190 pontos.

Gracyanne Barbosa e Giovanna também fizeram 190 pontos

Eva e Renata foram muito bem na prova e fizeram 680 pontos

Arleane e Marcelo também conseguiram ir bem na dinâmica e fizeram 300 pontos.

Thamiris e Camilla fizeram 540 pontos

Maike e Gabriel conseguiram pegar mais levedura holandesa e fizeram 970

Daniele e Diego Hypolito, a última dupla a disputar a prova, fizeram 620 pontos

Após Tadeu Schmitt revelar a dupla campeã, Maike e Gabriel escolheram duas duplas para o Almoço do Anjo: João Pedro e João Gabriel e Raissa e Edilberto.

Quem está no Castigo do Monstro

Depois, Maike e Gabriel precisaram escolher uma dupla para o Castigo do Monstro 'Quarto Branco'. "Ele está de volta... o tímido Quarto Branco do BBB. Mas, desta vez, na forma de Castigo do Monstro. Um da dupla se vestirá de Botão Vermelho; outro será o Quarto Branco", dizia a mensagem. Os dois, então, escolheram Diego Hypolito e Daniele Hypolito.

😈 Para o Castigo do Monstro, a dupla que venceu a Prova do Anjo, Maike e Gabriel escolheram Daniele e Diego Hypolito #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/ZnKTxj4vxM — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2025

