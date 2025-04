Nadja Haddad exibe vídeo da festa do filho com discurso emocionante e homenagem ao gêmeo falecido

A apresentadora Nadja Haddad celebrou o primeiro ano de vida do filho, José, fruto do casamento com o político Danilo Joan

A apresentadora Nadja Haddad reuniu os amigos e familiares nesta sexta-feira, 25, para celebrar o primeiro ano de vida do filho, José, fruto do casamento com o político Danilo Joan. Neste sábado, 26, ela publicou em sua rede social um vídeo com momentos emocionantes da noite especial.

Na publicação, ela compartilhou trechos dos discursos que celebraram a vida de José, um verdadeiro símbolo de força e resistência. Nascido prematuro, com apenas 5 meses de gestação,ele passou os primeiros meses de vida na UTI Neonatal. Durante esse período, ele perdeu seu irmão gêmeo, Antônio, que não resistiu às complicações da prematuridade. Ele foi homenageado por meio de uma flâmula.

"Estamos vencendo, filho! Celebramos o 1º ano do nosso José da melhor maneira, consagrando a vida dele à Jesus, honrando e exaltando o nome do Senhor! Jesus Cristo sempre será o nosso convidado de honra! Foi puro transbordo de emoção e gratidão! É pra quem sentiu o amor de Jesus em seu coração ontem, é só o começo, Deus mais ainda para derramar sobre sua vida!", ela escreveu na legenda.

A homenagem de Nadja Haddad para José

Antes de ir para a festa do filho, Nadja Haddad escreveu um texto nas redes sociais para falar sobre a data especial para a família. "1 ANINHO! Hoje celebramos um ano do nosso milagre: José Haddad Joan. Foram meses de luta, fé e superação… Muito antes até mesmo do seu nascimento… Que, como todos sabem, foi muito prematuro, nasceu com 650 gramas, mas chegou a pesar apenas 380g… Cada pequeno avanço tem sido vitória que nos enche de esperança e gratidão. Pode ter a certeza, filho, que estamos radiantes! Felicidade que não cabe no peito", disse ela.

E completou: "Meu filho, você é a prova de que milagres existem. Já nasceu vitorioso por ter sobrevivido no parto, assim como o seu irmão Antonio que, hoje, mora com o nosso Senhor. José resistiu à bacteria, inflamação e perfuração intestinal, que o levaram a uma cirurgia, insuficiência renal, cirurgia para retirada de hérnias, retinopatia e tantas outras intercorrências. Seu sorriso, meu filho, ilumina nossos dias e nos lembra da força do amor e do poder da fé. Feliz 1 aninho de nascimento, nosso guerreiro! Dos seus pais que te amam muito".

