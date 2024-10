Virginia Fonseca tem crise de abstinência durante tratamento contra doença

Após iniciar tratamento específico para suas dores de cabeça, Virginia Fonseca tem crise de abstinência e relata sintomas; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca está fazendo um tratamento intenso para se livrar das dores constantes de cabeça. Nesta quarta-feira, 16, após voltar de São Paulo para Goiânia, depois de visitar a clínica indicada por Paula Fernandes, a esposa do cantor Zé Felipe contou que está tendo uma crise de abstinência.

A empresária então explicou que a médica tirou os medicamentos fortes que ela estava tomando para as dores de cabeça e que a mudança poderia trazer alguns sintomas. Além de não tomar mais os remédios tão fortes, Virginia Fonseca teve que tirar a cafeína, parar de usar perfume, meditar, usar o celular até as 22h e outras coisas mais para passar o corpo por um "detox".

"De madrugada, eu acordei três da manhã, encharcada, minha blusa encharcada mesmo, tipo muito molhada", contou sobre o primeiro dia do tratamento e falou sobre estar com as bochechas bem rosadas.

"Passei o dia bem tudo mais, minha cabeça piorou depois do voo pra Goiânia e agora eu tô vermelha assim, porque eu tô quente por dentro sabe, isso tudo pode ser abstinência, porque eu tô sem nenhum remédio só com remédio que a doutora passou, que é tipo leve comparado com o que eu tomava e ela me explicou que provavelmente os três primeiros dias iam ser os piores, porque como eu falei pra vocês é uma semana de detox, então tá babado, tô quente por dentro, mas vai dar certo", deu detalhes de sua crise de abstinência.

Na manhã desta quinta-feira, 17, a famosa relatou que acordou bem tonta, mas que teve uma ótima noite de sono. "Eu tô tontinha, mas dormi assim, perfeitamente bem! A noite toda e acordei com despertador", comemorou o bom descanso.

Virginia revela que escondeu sofrimento de seus seguidores

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que estava em São Paulo em uma clínica especializada em dores de cabeça e enxaqueca, indicada pela cantora Paula Fernandes, que também sofreu durante muito tempo com a questão, para fazer um tratamento para se livrar dos incômodos constantes e intensos na cabeça.

Já fazendo o tratamento indicado para seu perfil, a esposa do cantor Zé Felipe chamou a atenção ao mostrar que estava tomando injeções na cabeça e perto dela. A apresentadora então foi questionada sobre ter coragem de passar por isso e foi então que ela revelou que prefere as "picadas" às dores. Virginia revelou que não compartilhava que sofria o dia inteiro com os incômodos para não chatear os seguidores com as reclamações. Saiba mais do tratamento aqui!