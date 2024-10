Virginia explica ausência do filho caçula na festa de Maria Flor: ‘Nosso pequeno’

Cadê o José Leonardo? Virginia Fonseca esclarece por que o filho caçula ficou de fora da festa de aniversário de Maria Flor

Na noite da última terça-feira, 22, Virginia Fonseca e Zé Felipe celebraram o aniversário de dois anos da filha, Maria Flor, em Goiânia. Apesar da família ter compartilhado alguns cliques com o filho caçula, os seguidores notaram a ausência do menino no evento. Em suas redes sociais, a influenciadora digital esclareceu o ‘sumiço’ de José Leonardo.

Em seu perfil no Instagram, Virgínia compartilhou algumas fotos da comemoração, que teve como tema ‘Turma da Maria Flor em Floflo faz 2', inspirada na personagem Magali, de Turma da Mônica. Entre os registros, a apresentadora aparece posando ao lado do marido e do filho caçula, que usaram looks combinando com a temática da festa.

Na legenda, Virginia aproveitou para explicar que apesar de ter levado o bebê para o evento, eles tiraram apenas algumas fotos em família e o pequeno logo retornou para casa, já que ele ainda é muito novo para curtir as festinhas: “Nosso pequeno José foi lá só fazer umas fotinhos com as irmãs e voltou para casa!!”, ela explicou o 'sumiço'.

“Ele é pequenininho, mamãe”, a apresentadora completou a declaração se derretendo pelo recém-nascido, que tem pouco mais de um mês de vida. Vale lembrar que além do menino, Virginia e Zé também são pais de suas meninas, Maria Flor, a aniversariante, que acaba de completar dois aninhos, e a primogênita, Maria Alice, que tem três anos.

Virginia explica ausência do filho caçula em festa - Reprodução / Instagram

Em suas redes sociais, Virginia mostrou que conseguiu reunir toda a família durante a festinha e tirou fotos acompanhada dos três filhos e do marido antes do caçula ir embora: "Ontem foi dia de comemorar a vida da nossa Floflo!!! Preparamos uma festa linda e Deus esteve presente em cada detalhe”, a influenciadora digital comemorou o evento.

“Floflo pegou uma gripezinha chata mas mesmo assim curtiu muito o aniversário com toda família e amigos!! Teve show da turma da Mônica, do papai Zé Felipe, participação do vovô Leo e muito modão com Matogrosso & Mathias, que festa linda e abençoada!! Só gratidão por absolutamente tudo!! Estou em êxtase até agora”, Virginia celebrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia duvidou da presença de João Guilherme em festa:

Nos stories de seu perfil do Instagram, Virginia Fonseca filmou João Guilherme bem de pertinho e contou que estava duvidando que ele marcasse presença no evento de sua filha. Isso porque o ator tem uma agenda bastante comprometida e raramente consegue participar das festas da família. Inclusive, ela revelou que chegou a fazer uma aposta com um amigo.

Leia também: Confira como é o bolo de aniversário da festa de Maria Flor