Virginia Fonseca esbanja elegância em look para aniversário de Maria Flor

Para celebrar o aniversário de Maria Flor, Virginia Fonseca escolheu um look elegante para a festa em homenagem à segunda filha; veja as fotos

Nesta terça-feira, 22, será realizada a tão aguardada festa de aniversário da pequena Maria Flor, que está completando dois anos de idade. Para celebrar o momento especial, Virginia Fonseca elegeu um look elegante para o evento, que conta com a temática 'Turma da Maria Flor em Floflo faz 2', inspirada na personagem Magali, de Turma da Mônica.

A mamãe coruja apostou em um vestido longo vermelho com transparências, complementando o visual com salto alto, unhas e batom na mesma tonalidade. Seguindo a paleta de cores, a mãe da apresentadora do Sabadou, Margareth Serrão, e o cantor Zé Felipe também optaram por looks em tons de vermelho.

Confira as fotos na galeria abaixo:

Virginia Fonseca celebrou o aniversário de Maria Flor com homenagem emocionante

Virginia Fonseca usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de sua filha, Maria Flor. Nesta terça-feira, 22, sua filha com o cantor Zé Felipe completou dois anos de vida.

Para celebrar mais um ano, a aniversariante realizou um ensaio fotográfico encantador, que também contou com a participação dos papais e dos irmãos, Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, de 1 mês.

Nas imagens publicadas no Instagram, Maria Flor e a irmãs mais velhas surgiram usando looks com a mesma estampa, e o caçula usou uma camiseta branca uma calça de cor clara. Já a influenciadora digital e o cantor estavam com roupas pretas. A aniversariante também encantou ao surgir comendo um pedaço de melancia, já que o tema de sua festa será da personagem Magali, da 'Turma da Mônica'.

Já na legenda, Virginia homenageou a filha. "Há 2 anos Deus nos presenteou com nossa pequena Flor!!! Hoje estamos todos em clima de festa pra comemorar a vida da nossa princesa!! Peço a Deus muita saúde, amor, felicidade, paz, que Ele na sua infinita bondade a proteja de todos os males, toda inveja e tudo aquilo que trava o riso!!! Nós como pais, somos muito orgulhosos da Floflo, ela é linda, educada, carismática, sorriso fácil, engraçada, gosta de apertar, brincar, ama chamar todo mundo de Biuta e também ama comer", começou.

A influencer também agradeceu o carinho dos fãs com Maria Flor. "Sabemos que o Brasil ama a Floflo e com certeza ela ja sente isso de vocês!!! Obrigada por todo carinho com nossa pequenininha, o maior presente que vocês podem nos dar nesse dia é uma oração pra nossa, que o futuro dela seja brilhante, cheio de saúde e bençãos!!! FLOFLO FAZ 2 e agora bora comemorar porque já chorei demais escrevendo esse texto e vendo essas fotos. ObrigadaDeus por tudo!!! O Senhor é perfeito!!!", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Leia também: Veja os looks de Maria Alice e Maria Flor para festa de aniversário!