Virginia Fonseca sente dor forte e desabafa: ‘Fase de abstinência’

Em novo tratamento contra a enxaqueca, Virginia Fonseca sofre com fortes dores nesta sexta-feira, 18, e desabafa na internet

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou algumas horas longe das redes sociais nesta sexta-feira, 18, e explicou o motivo para os fãs. Ela é conhecida por mostra todos os momentos do seu dia a dia nos stories do Instagram, mas ficou um pouco mais ausente neste dia. Com isso, a famosa resolveu revelar que estava com muita dor.

Virginia sofre com fortes dores de cabeça por causa da enxaqueca e já iniciou um novo tratamento. Por isso, ela está na fase de adaptação e os sintomas estão deixando a influencer com mais dor.

Nos stories, ela disse: “Estou passando pela fase de abstinência e não está sendo fácil. A vontade de desistir de tudo é grande, mas eu vou vencer. Quem acredita? Ficarei sumida por motivos de: compressa de gelo na cabeça”.

Saiba como é o novo tratamento de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca foi diagnosticada com enxaqueca e iniciou um tratamento em uma clínica de São Paulo. Ela fez aplicações de botox na cabeça para aliciar os sintomas e suspendeu alguns remédios.

“O tratamento da Virginia consiste na aplicação de botox para bloqueio da dor e com anticorpos monologais anti CGRP, que cuidam de diversos sintomas da doença, além de todo o atendimento multidisciplinar, sendo que na primeira consulta ela já teve atendimento em psicologia, odontologia, fisioterapia e nutrição”, contou a doutora Thaís Villa em entrevista na CARAS Digital, e completou: "O tratamento para a enxaqueca crônica tem duração mínima de dois anos e, depois disso, deve ser realizado o acompanhamento para manutenção, já que a enxaqueca é uma doença como diabetes ou pressão alta, que requer cuidados contínuos".

Além disso, a médica explicou quais são os cuidados que Virginia precisa ter. "Os cuidados que a Virgínia terá que manter para sempre são: o acompanhamento especializado para tratamento de manutenção com as medidas não medicamentosas, cuidados com a alimentação e alimentos estimulantes, e aplicação de botox em intervalos maiores para manter o controle da doença", declarou.