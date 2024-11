Viih Tube recebe alta da UTI. Saiba qual é o estado de saúde dela

Depois de passar um dia na UTI, Viih Tube recebe alta da unidade de terapia intensiva e segue sua recuperação no quarto do hospital. Leia o comunicado

A influenciadora digital Viih Tube recebeu alta da UTI na manhã desta sexta-feira, 15, e já está no quarto da maternidade. A estrela foi levada para a unidade de tratamento intensivo ao precisar realizar a transfusão de sangue. Agora, ela está melhor e já conseguiu voltar para o quarto para ficar perto do filho recém-nascido, Ravi.

A notícia foi divulgada pela assessoria de imprensa dela em um comunicado oficial. "Apresentando melhora significativa, Viih Tube deixou a UTI da Maternidade Pro Marte na manhã, desta sexta-feira (15). Está no quarto, segue monitorada pela equipe médica, acompanhada pelo marido Eliezer e a mãe Viviane. Também na maternidade, o filho Ravi esta muito bem! Agradecemos o carinho da imprensa. Manteremos todos informados", informaram.

Por enquanto, a previsão de alta de Viih e Ravi não foi divulgada.

Mãe de Viih Tube cuida do neto recém-nascido

A família de Viih Tube está dando todo o apoio para a influencer e seu marido, o ex-BBB Eliezer, durante os primeiros dias de vida de Ravi, filho caçula do casal. Nesta sexta-feira, 15, a mãe dela compartilhou novas fotos do bebê na maternidade.

Nas imagens, Viviane Di Felice apareceu com o neto no colo logo após dar o leite para ele. “Acabei de mamar titios e titias”, disse ela na legenda.

Lua está com saudade da mãe

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer está se dividindo entre ficar na maternidade com o filho recém-nascido, Ravi, e acompanha a esposa, Viih Tube, na UTI. Além disso, ele fica de olho na filha mais velha, Lua, de 1 ano, que está em casa com a família e a babá. Nesta sexta-feira, 15, ele compartilhou uma cena comovente da herdeira em casa.

Nos stories do Instagram, Eliezer contou que Lua está com saudade da mãe, que está longe de casa há alguns dias para o nascimento do filho caçula e também para cuidar da saúde. A babá da menina registrou quando Lua pegou uma foto de Viih e levou para todos os lados da casa, incluindo a sala de brinquedos e um passeio no carrinho elétrico.

“Enquanto isso, a Lua lá em casa pegando a nossa foto e levando para todo lugar com ela, fazendo carinho, levando para passear”, disse ele ao exibir a cena emocionante.

