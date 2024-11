Bebê / Fofura

Filho caçula de Viih Tube surge em fotos inéditas no colo da avó

Mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice cuida do neto recém-nascido, Ravi, enquanto a filha está internada na UTI. Veja as fotos inéditas do bebê

Viih Tube - Foto: Reprodução / Instagram