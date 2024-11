Eliezer atualiza estado de saúde de Viih Tube, que está na UTI

Eliezer apareceu em suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde de Viih Tube, que está internada na UTI

Viih Tube foi internada na UTI três dias após o nascimento de Ravi, seu segundo filho com Eliezer. O casal também tem Lua, de um ano.

Nesta quinta-feira, 14, o ex-BBB compartilhou um vídeo em seu Instagram Stories e atualizou os fãs sobre o estado de saúde da youtuber.

"Estou passando aqui para tranquilizar vocês. Primeiro para dizer que realmente a Viih precisou de uma transfusão de sangue nessa madrugada e era mais seguro fazer isso na UTI. Ela continua na UTI. Mas ela está estável, está bem. Eu estou aqui com o Ravi, o Ravi está lá com a mãe dela, mas a gente está tendo contato. Já já ela aparece quando ela melhorar, se recuperar, mas estamos bem", disse ele.

Desabafo

Três dias após o nascimento de seu segundo filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digital Viih Tube foi internada na UTI da maternidade Promater, em São Paulo, e precisou passar por uma transfusão de sangue. Após a notícia vir à tona, a atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para falar sobre o assunto.

"Eu vi que a Viih Tube teve neném e parece que hoje ela foi para a UTI. As pessoas não têm noção do quão sério é o parto. Gente, é muito sério e muito difícil para algumas mulheres. As pessoas minimizam muito o parto cesárea, como se a pessoa fosse menos mãe por ter tido uma cesárea. Vocês têm noção da recuperação de uma cesárea?", iniciou ela.

A atriz, que é mãe de Enrico, de quatro anos, e Vincezo, de dois meses, contou que também passou uma experiência difícil. "Eu passo muito mal na cesárea. Eu tenho muita reação à anestesia e fico muito ruim. No parto do Enrico, eu tive muita reação", recordou.

Em seguida, desejou boas energias para a influenciadora. "Já deu tudo certo. Já deu. Eu não a conheço, mas já fiz uma oração aqui para ela", disse ela, que se emocionou. "A gente acha que o puerpério passa, mas quando menos espera, está chorando de novo".

E complementou: "Principalmente quando a gente vê uma mãe assim, em situação complicada e com o neném tão bebezinho. A gente se coloca no lugar. Fiquei muito sensibilizada de imaginar ela longe do filho."

