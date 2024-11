Filha de Viih Tube tem atitude emocionante ao ficar longe da mãe, que está na UTI

Eliezer comove ao revelar uma atitude encantadora da filha, Lua, ao ficar longe da mãe, Viih Tube, que está na UTI

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer está se dividindo entre ficar na maternidade com o filho recém-nascido, Ravi, e acompanha a esposa, Viih Tube, na UTI. Além disso, ele fica de olho na filha mais velha, Lua, de 1 ano, que está em casa com a família e a babá. Nesta sexta-feira, 15, ele compartilhou uma cena comovente da herdeira em casa.

Nos stories do Instagram, Eliezer contou que Lua está com saudade da mãe, que está longe de casa há alguns dias para o nascimento do filho caçula e também para cuidar da saúde. A babá da menina registrou quando Lua pegou uma foto de Viih e levou para todos os lados da casa, incluindo a sala de brinquedos e um passeio no carrinho elétrico.

“Enquanto isso, a Lua lá em casa pegando a nossa foto e levando para todo lugar com ela, fazendo carinho, levando para passear”, disse ele ao exibir a cena emocionante.

Qual é o quadro de saúde de Viih Tube?

A influenciadora digital Viih Tube foi internada na UTI poucos dias após dar à luz Ravi. Ela teve um longo trabalho de parto para tentar o parto normal, mas acabou indo para a cesariana. Pouco tempo depois, os médicos concluíram que ela precisava de transfusão de sangue e a levaram para a UTI.

Na noite de quinta-feira, 14, a equipe de Viih informou que ela segue sem previsão de alta hospitalar, mas seu quadro de saúde é estável. “O quadro de Viih Tube segue clinicamente estável. Ela continua na UTI, sendo monitorada pela equipe médica. Não há previsão de alta. Estas são as únicas informações que a assessoria tem, até o momento. Caso haja novidades, será atualizado”, informou a assessoria de imprensa dela ao Hugo Gloss.

Eliezer também se pronunciou sobre a saúde da esposa. "Estou passando aqui para tranquilizar vocês. Primeiro para dizer que realmente a Viih precisou de uma transfusão de sangue nessa madrugada e era mais seguro fazer isso na UTI. Ela continua na UTI. Mas ela está estável, está bem. Eu estou aqui com o Ravi, o Ravi está lá com a mãe dela, mas a gente está tendo contato. Já já ela aparece quando ela melhorar, se recuperar, mas estamos bem", disse ele.