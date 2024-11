Numerologia revela personalidade de Ravi, filho de Eliezer e Viih Tube

A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Isabel Fogaça revela o que as cartas mostram sobre a personalidade de Ravi, que nasceu na última segunda-feira, 11

Ravi, segundo filho de Viih Tube (24) e Eliezer (34), nasceu na última segunda-feira, 11, em São Paulo, e se tornou um dos assuntos mais comentado das redes sociais. Nesta quarta-feira, 13, a influenciadora digital, empresária e ex-BBB finalmente mostrou, pela primeira vez, o rostinho do herdeiro em vídeo fofíssimo. A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Isabel Fogaça revela o que as cartas mostram sobre a personalidade do pequeno, que já tem rede social com mais de 340 mil seguidores.

O irmão de Lua (1) chegou ao mundo no poderoso portal de 11/11/2024, uma data que, segundo a espiritualista, não é apenas uma coincidência, mas uma conexão cósmica que amplifica sua missão espiritual. “O 11/11 é uma data mística, um portal de iluminação que conecta os seres humanos ao plano divino. O número 11 é considerado um número mestre, e quem nasce neste dia ou carrega esse número tem uma missão espiritual extremamente forte”, explica.

“A primeira coisa que a gente precisa falar, antes de citar a numerologia, é do significado do nome Ravi, que significa Sol. Então, por si só, o nome é muito forte, porque Sol é a nossa maior fonte de vida, de prosperidade, de felicidade, é fonte de luz. E luz, dentro da espiritualidade, é simplesmente tudo. Então, o nome dele já carrega um significado espiritual muito grande”, acrescenta.

De acordo com Isabel, o portal 11/11 é o mais forte do ano. “Para mim, como taróloga e também como estudiosa da numerologia, é o mais forte porque o número 11 é um número mestre, e é um número totalmente voltado para as pessoas que têm um propósito espiritual muito forte. Então, além do nome dele ser forte, que significa a luz do mundo, tem a questão dele ter nascido no dia 11 do mês 11, mostra que ele tem um propósito espiritual muito grande. Pessoas do número 11 são extremamente intuitivas, conectadas à espiritualidade e sensíveis”, reforça.

Para ela, pessoas que têm relação com o número 11 são muito criativas e inventivas, não estão focadas unicamente no mundo material, mas também no mundo espiritual. “Ravi vai liderar as questões dos empreendimentos dos pais quando crescer, mas de uma forma muito criativa, de uma forma, eu diria, até sobrenatural; pois vem com uma missão de ver muito além do óbvio. Vejo Viih Tube e Eliezer explodindo, não só em número de faturamento, mas também por conta dessa criança, que vem iluminar, vem expandir. Quando ela crescer, vai tocar esses negócios, vai trazer uma visão muito profunda para as coisas, de expansão mesmo. Como falei, não só de questão do mundo material, mas do mundo espiritual”, reforça a taróloga.

“Ele é um espírito extremamente evoluído. Volto a dizer, pessoas que nascem no dia 11 já têm essa questão de evolução. Então, mostra um nível de expansão, de criatividade, de evolução muito grande, para além da questão do próprio nome dele, que já carrega uma simbologia muito forte”, finaliza.

ROSTINHO REVELADO

Ravi chegou ao mundo de parto cesárea, às 19h49, com 3,760 kg e 49 cm. O rostinho do bebê só foi revelado nesta quarta, por meio de um vídeo publicado no Instagram.

Ainda na maternidade, onde foi recepcionado em um quarto decorado especialmente para ele, o menino apareceu dormindo enquanto chupava os dedinhos. Usando uma touquinha na cabeça, Ravi deu um show de fofura em sua primeira aparição. "Oi gente, eu sou o Ravi Di Felice", apresentou a mamãe o seu segundo herdeiro.

ANÚNCIO DA SEGUNDA GRAVIDEZ

Viih Tube e Eliezer anunciaram a gravidez durante um café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga (75), no Mais Você, em 29 de abril deste ano. Lua vestia a camisa com a frase "Promovida à irmã mais velha" nas cores azul e rosa, já que o casal ainda não sabia o sexo do bebê. "Chega em novembro. A gente está com 12 semanas", contou a influenciadora, na ocasião.

Leia também: Viih Tube se pronuncia após nascimento do filho: 'Senti a presença de Deus o tempo inteiro'

VEJA PUBLICAÇÃO DE VIIH TUBE NO INSTAGRAM: