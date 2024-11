Viih Tube: Saiba qual é o estado de saúde da influencer, que segue na UTI

Novo comunicado sobre a saúde de Viih Tube é divulgado pela equipe dela. A influencer está na UTI após o nascimento do segundo filho

A influenciadora digital Viih Tube segue na UTI de uma maternidade em São Paulo após dar à luz Ravi, seu segundo filho com Eliezer. No início da noite desta quinta-feira, 14, a equipe dela divulgou um comunicado sobre o quadro de saúde da artista.

O documento informou que Viih está com o quadro estável e sem previsão de alta. “O quadro de Viih Tube segue clinicamente estável. Ela continua na UTI, sendo monitorada pela equipe médica. Não há previsão de alta. Estas são as únicas informações que a assessoria tem, até o momento. Caso haja novidades, será atualizado”, informou a assessoria de imprensa dela ao Hugo Gloss.

Viih Tube foi levada para a UTI poucos dias após o nascimento do segundo filho. Ela precisou receber transfusão de sangue e ficar em observação. Antes de ser levada para a área de tratamento intensivo, a influencer contou que o filho quase foi para a UTI Neonatal depois do nascimento, mas ele se recuperou rapidamente e não foi necessário.

Sthefany Brito se emociona ao falar da internação de Viih Tube

Três dias após o nascimento de seu segundo filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digital Viih Tube foi internada na UTI da maternidade Promater, em São Paulo, e precisou passar por uma transfusão de sangue. Após a notícia vir à tona, a atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para falar sobre o assunto.

"Eu vi que a Viih Tube teve neném e parece que hoje ela foi para a UTI. As pessoas não têm noção do quão sério é o parto. Gente, é muito sério e muito difícil para algumas mulheres. As pessoas minimizam muito o parto cesárea, como se a pessoa fosse menos mãe por ter tido uma cesárea. Vocês têm noção da recuperação de uma cesárea?", iniciou ela.

A atriz, que é mãe de Enrico, de 4 anos, e Vincezo, de 2 meses, contou que também passou uma experiência difícil. "Eu passo muito mal na cesárea. Eu tenho muita reação à anestesia e fico muito ruim. No parto do Enrico, eu tive muita reação", recordou.

Em seguida, desejou boas energias para a influenciadora. "Já deu tudo certo. Já deu. Eu não a conheço, mas já fiz uma oração aqui para ela", disse ela, que se emocionou. "A gente acha que o puerpério passa, mas quando menos espera, tá chorando de novo".

E complementou: "Principalmente quando a gente vê uma mãe assim, em situação complicada e com o neném tão bebezinho. A gente se coloca no lugar. Fiquei muito sensibilizada de imaginar ela longe do filho."