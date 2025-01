Preta Gil revela que colocou a bolsa de colostomia de forma definitiva

Ao reaparecer nas redes sociais, a cantora Preta Gil atualiza os fãs sobre seu estado de saúde pouco mais de um mês após passar por cirurgia de 21 horas

A cantora Preta Gil reapareceu nas redes sociais na noite deste domingo, 26, para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. Há mais de um mês, ela está internada em um hospital de São Paulo para se recuperar da cirurgia de 21 horas que aconteceu no dia 29 de dezembro de 2024, quando ela removeu tumores do seu corpo. Agora, a estrela revelou que colocou a bolsa de colostomia de forma definitiva e está se recuperando bem, mas o processo é longo e difícil.

Em um vídeo, a artista mostrou que está bem e se recuperando. Ela atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde após passar algumas semanas afastada da internet.

"Amores, sei que estou sumidinha, mas eu precisei ficar afastada das redes pra me concentrar totalmente na minha reabilitação. Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né? Como eu já tinha feito uma no ano passado, eu me baseei na que eu fiz no ano passado e essa está sendo diferente. Um desafio muito maior diário e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma em ficar boa, em poder sair daqui o mais breve possível”, disse ela.

Então, ela contou sobre sua melhora progressiva. "Eu estou no hospital Sírio-libanês, estou me reabilitando, estou bem, estou me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando a cada dia mais os exames de sangue, todos os parâmetros, tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas”, afirmou.

Na sequência, Preta abriu o jogo sobre ter colocado a bola de colostomia. " Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez, eu vou ficar pra sempre com essa bolsinha. Eu sou muito grata a ela por isso, estou me acostumando e as enfermeiras de ileostomia me dando aulas, dicas de como vai ser em casa ”, afirmou.

Por fim, ela fez seus agradecimentos. "Aproveito para agradecer a todos os médicos, todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares, faxineiros, todo mundo que trabalha nesse hospital é tão solícito, que é tão carinhoso comigo. Isso faz toda a diferença. Estou muito bem amparada, estou muito bem assistida. Não só pelos médicos, mas também por Deus, pelos orixás, pelas minhas santinhas. Isso faz toda a diferença. O amor de vocês faz toda a diferença, chega até aqui a preocupação de vocês. Eu sei que estava preocupados porque eu estou sumidinha há algum tempo e eu não gosto de deixar vocês preocupados, então quis vir aqui falar com vocês pessoalmente, tá bem? Talvez eu fique mais um tempo afastada porque o desafio aqui está sendo grande, mas conforme eu for me sentindo bem, conforme eu for me sentindo à vontade para estar aqui com vocês de novo eu estarei, combinado. Se cuidem que eu estou me cuidando”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

O que é a bolsa de colostomia?

A bolsa de colostomia é um equipamento usado pelas pessoas ostomizadas, ou seja, que passaram por um procedimento cirúrgico para a realização de um estoma intestinal. Este é o procedimento médico feito em pessoas que possuem doenças ou condições intestinais e precisam do tratamento para aliviarem o sofrimento e salvar suas vidas.

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, estoma intestinal “é uma abertura cirúrgica no abdômen, onde é exteriorizada e fixada uma parte do intestino para possibilitar a saída das fezes”. O tipo de estoma chamado de colostomia é feito no intestino grosso para eliminar as fezes e os gases.

O estoma elimina as fezes sem controle voluntário do paciente e fica localizado no abdômen. A pessoa ostomizada precisa usar uma bolsa coletora, que é uma extensão de seu corpo. É um saco que coleta as fezes e fica fixado no abdômen do paciente. Existem vários tipos de bolsas e os cuidados com este equipamento é essencial para garantir a qualidade de vida do paciente.

Leia também:Em recuperação, Preta Gil exibe progresso e caminha pelo hospital