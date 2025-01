Famosos apoiam Preta Gil após ela revelar decisão definitiva sobre sua saúde

Em luta contra o câncer, Preta Gil coloca equipamento definitivo em seu abdômen e recebe o apoio de celebridades: ‘Toda a nação ora por você’

A cantora Preta Gil surpreendeu os seus fãs no último final de semana ao compartilhar um vídeo atualizado sobre o seu quadro de saúde. Ela está internada há mais de um mês em um hospital após passar por uma cirurgia para remover focos de câncer do seu corpo. Então, a estrela contou que colocou a bolsa de colostomia definitiva em seu abdômen.

Com a notícia, os amigos famosos fizeram questão de apoiá-la. Nos comentários do vídeo dela, as celebridades demonstraram o apoio para que ela se recupere bem e receba alta hospitalar em breve.

Ivete Sangalo escreveu: “Está cada dia mais linda e com mais força. E toda a nação ora por você”. Giovanna Ewbank comentou: “Nós te amamos, Preta! Que bom te ouvir”. Tati Machado disse: “Como é bom te ver! Muita energia boa sempre. Saúde”. Adriane Galisteu afirmou: “Muito bom te ver e te ouvir! Juntas na fé”.

Anitta comentou: “Vai dar bom demais. Vamos pra cima”. Fabiana Justus comentou: “Força! Muito amor para você! Mandando boas energias sempre para você”. Sandy disse: “Muito amor e muita fé”. Patricia Pillar escreveu: “Te amo muito e aprendo todos os dias com você”. Susana Vieira escreveu: “Que bom te ver assim! Emocionante sua presença, suas palavras e sua energia! Fica com Deus”.

Qual é o estado de saúde de Preta Gil?

Em um vídeo, Preta Gil afirmou que está bem, mas segue internada e em recuperação da longa cirurgia que realizou há mais de um mês. Ela colocou a bolsa de colostomia - que é um equipamento que fica acoplado o abdômen - de forma definitiva e ainda não tem previsão de alta hospitalar.

"Amores, sei que estou sumidinha, mas eu precisei ficar afastada das redes pra me concentrar totalmente na minha reabilitação. Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né? Como eu já tinha feito uma no ano passado, eu me baseei na que eu fiz no ano passado e essa está sendo diferente. Um desafio muito maior diário e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma em ficar boa, em poder sair daqui o mais breve possível”, disse ela.

Então, ela contou sobre sua melhora progressiva. "Eu estou no hospital Sírio-libanês, estou me reabilitando, estou bem, estou me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando a cada dia mais os exames de sangue, todos os parâmetros, tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas”, afirmou.

Na sequência, Preta abriu o jogo sobre ter colocado a bola de colostomia. " Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez, eu vou ficar pra sempre com essa bolsinha. Eu sou muito grata a ela por isso, estou me acostumando e as enfermeiras de ileostomia me dando aulas, dicas de como vai ser em casa ”, afirmou.

Por fim, ela fez seus agradecimentos. "Aproveito para agradecer a todos os médicos, todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares, faxineiros, todo mundo que trabalha nesse hospital é tão solícito, que é tão carinhoso comigo. Isso faz toda a diferença. Estou muito bem amparada, estou muito bem assistida. Não só pelos médicos, mas também por Deus, pelos orixás, pelas minhas santinhas. Isso faz toda a diferença. O amor de vocês faz toda a diferença, chega até aqui a preocupação de vocês. Eu sei que estava preocupados porque eu estou sumidinha há algum tempo e eu não gosto de deixar vocês preocupados, então quis vir aqui falar com vocês pessoalmente, tá bem? Talvez eu fique mais um tempo afastada porque o desafio aqui está sendo grande, mas conforme eu for me sentindo bem, conforme eu for me sentindo à vontade para estar aqui com vocês de novo eu estarei, combinado. Se cuidem que eu estou me cuidando”, declarou.

