Em recuperação, Preta Gil exibe progresso e caminha pelo hospital

A cantora Preta Gil, de 50 anos, exibiu progresso em sua recuperação nesta sexta-feira, 10, e caminhou, pela primeira vez, pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O momento foi registrado em um vídeo por uma de suas acompanhantes, que segue à frente, para captar os passos da aristas, ainda lentos, que percorrem o local. Preta segue internada tratando um câncer no intestino, descoberto em 2023.

Sobre a nova etapa de recuperação, Preta ressalta: "Evoluindo".

No registro, a artista aparece caminhando com ajuda da equipe médica, ainda com alguns drenos e acessos hospitalares. Bem-humorada, Preta acenou para a câmera e fez o sinal de um coração. "Ela deu duas voltas, gente! Sozinha, querida! Arrasou", parabenizou a amiga.

Nas redes sociais, os fãs se animaram com o progesso: "Forças, Preta! Mais uma vitória está chegando para você", escreveu um. "Essa mulher é muito guerreira. Admiração total", elogiou outro. "A vontade de viver é maior do que qualquer doença. Ela é admirável", opinou uma terceira.

No dia 19 de dezembro, Preta passou pela remoção bem-sucedida de tumores na região intestinal, em uma cirurgia que durou 21 horas. A artista anunciou a volta do câncer, que estava em remissão, em quatro lugares diferentes no mês de agosto de 2024: dois linfonodos, uma metástase e uma lesão no ureter.

Assista, abaixo, ao vídeo em que Preta Gil caminha pelos corredores do hospital:

Como está Preta Gil?

Nesta sexta-feira, 10, Preta Gil veio, por meio de seu perfil no Instagram, compartilhar um vídeo em que conta como está sendo a sua recuperação.

"Olá meus amores! Estou aqui no hospital me recuperando da cirurgia. Uma cirurgia muito extensa. Muito importante. Tem um pós operatório muito difícil, estou aqui vivendo um dia de cada vez. Lutando. Dando o meu máximo para ficar bem, doida para sair daqui o mais breve possível. Mas tem uma jornada de recuperação pela frente, muita reabilitação. Vai dar tudo certo. Estou aqui firme e forte. Em breve estarei em casa, se Deus quiser", disse por meio dos stories. Confira!

