Amigo de Preta Gil explica o ‘sumiço' dela das redes sociais

Internada há mais de um mês, Preta Gil parou de postar atualizações sobre sua saúde e amigo explicou o motivo da cantora

A cantora Preta Gil está internada há mais de um mês após passar por uma cirurgia de 21 horas para remover tumores. Semanas depois da internação, ela apareceu nas redes sociais em selfies. Porém, ela voltou a ficar longe da web. Com isso, o amigo dela, Gominho, explicou o ‘sumiço' da artista.

Em um post discreto, Gominho contou que Preta está longe da internet para focar totalmente em sua recuperação. Inclusive, ele afirmou que a amiga está indo bem em sua recuperação .

“Pras 100 mil pessoas que me perguntam todo dia se Pretinha está bem, ela está! Está sumidinha das redes porque está focada na sua recuperação, que vem rolando bem! Dia a dia, nós aqui”, disse ele, que faz parte da rede de apoio da cantora e faz visitas diárias para ela no hospital.

Em entrevista no programa Casa de Verão da Eliana, no GNT, Gominho contou sobre sua decisão de se mudar para a casa de Preta Gil quando ela foi diagnosticada com câncer em 2023. Ele deixou de sua lado sua casa em Salvador e sua carreira para cuidar da amiga.

"Não esperava que as pessoas fossem se chocar tanto com isso. Não tinha nada que me prendesse em Salvador, tinha um emprego gostoso, mara. E assim: é um emprego ou minha amiga? E eu a conheço muito bem. Fui visitá-la um fim de semana e senti tudo na hora. Aí falei: 'Estou vindo para cá'. Ela disse: 'Não precisa' e eu respondi: 'Não estou pedindo, estou vindo'", disse ele.

Qual é o diagnóstico da cantora?

Vale lembrar que Preta Gil foi diagnosticada com um câncer de intestino em 2023. Ela entrou em remissão no final do mesmo ano, mas em agosto passado descobriu novos tumores, sendo dois linfonodos, um tumor no peritônio e outro no ureter. No dia 19 de dezembro de 2024, ela passou por uma cirurgia de 21 horas para remover os tumores. Desde então, ela se recupera no hospital.

