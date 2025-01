Preta Gil está há 1 mês no hospital. Saiba como anda a recuperação dela

A cantora Preta Gil passou por uma cirurgia de 21 horas há um mês para remover tumores. Acompanhe os detalhes sobre o que aconteceu nas últimas semanas

A cantora Preta Gil segue em sua recuperação após passar por uma cirurgia que durou cerca de 21 horas para remover tumores. O procedimento cirúrgico aconteceu há exatamente um mês: no dia 19 de dezembro de 2024. Saiba quais são as informações mais recentes sobre o quadro de saúde dela:

Preta Gil está internada em um hospital de São Paulo. Ela passou pela cirurgia em dezembro para remover dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio. Os tumores foram descobertos depois que ela entrou em remissão no câncer no intestino que curou há alguns meses.

A estrela passou o Natal na UTI e o Ano Novo na semi-intensiva do hospital, ao lado de sua família. Desde sua internação, os boletins médicos informavam sobre sinais de melhora progressivas, mas sem previsão de alta.

Poucas semanas depois do procedimento, ela começou a caminhar pelo hospital, fazer fisioterapia e se alimentar de forma oral. No início de 2025, Preta Gil voltou a usar as redes sociais por conta própria.

A artista mostrou algumas selfies para os fãs de seus momentos no hospital. No dia 10 de janeiro, ela falou pela primeira vez sobre a cirurgia. “Uma cirurgia muito, muito, muito extensa, muito importante, e que tem um pós-operatório muito difícil. Estou dando o meu máximo para ficar bem. Doida para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada aí pela frente de recuperação, muita reabilitação. E vai dar tudo certo”, afirmou.

Há poucos dias, Preta Gil apareceu mandando um recado para os recém-casados Sabrina Sato e Nicolas Prattes. Ela não conseguiu ir até o casamento deles, mas fez questão de parabenizá-los logo depois da cerimônia. “Vocês estão muito lindos! Estou muito emocionada por vocês! Aproveitem", declarou.

Hoje em dia, um mês após a cirurgia, Preta Gil segue na unidade semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela não tem previsão de alta. A artista é acompanhada por seus amigos, que fazem visitas frequentes.

"Como planejado, ainda não tem previsão de alta. Foi uma cirurgia muito grande e complexa, como já havia sido programado, mas ela ainda precisa passar por algumas etapas antes de ter alta. E ainda falta um tempinho, ela ainda está na [unidade] semi-intensiva", contou Malu em entrevista ao portal Quem.

