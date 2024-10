Celebrando a metade de sua gestação, a influenciadora Isabel Veloso emocionou os seguidores ao detalhar como está sendo o processo

Nesta quinta-feira, 31, Isabel Veloso usou as redes sociais para celebrar um marco importante: ela chegou à metade de sua primeira gestação. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora abriu um relato emocionante sobre a descoberta da gravidez, sonho da amamentação e novo quadro de saúde. Mamãe do pequeno Arthur, fruto do casamento com Lucas Borbas, ela luta contra um Linfoma de Hodgkin e descobriu recentemente que o tumor voltou a crescer.

"Quando descobri que iria me tornar mãe, lembro de me ajoelhar e agradecer infinitamente a Deus por esse privilégio magnífico de gerar uma vida. Ao mesmo tempo, me recordo que senti medo; mas não do futuro, senti medo de não ser uma boa mãe. No mesmo instante que descobri minha nova identidade, estava tendo também uma cobrança de mim mesma", iniciou Isabel.

"Durante todo o processo da gestação, descobri diversas coisas maravilhosas, e um deles foi a amamentação. Desde que engravidei muitas pessoas me colocaram medo e receio na amamentação, falando que era ruim, que foi a pior experiência... Mas eu olhei pra esse ato de amor e me encantei, e busquei diversas possibilidades para que eu conseguisse amamentar e viver esse processo", continuou.

Na sequência, a jovem falou sobre a descoberta de que o tumor estava crescendo durante a gestação. "Tive meu novo quadro de saúde e me desesperei quando ouvi que não poderia amamentar devido ao tratamento. Um sonho e um desejo estavam sendo dilacerados pra mim, e a culpa veio. Lembro que me senti 'menos mãe' por falarem que eu não poderia amamentar, e percebo o quanto outras mães também sentem isso. A Taty fez o possível e impossível pra buscar estudos e informações que continham sobre a amamentação durante minha quimioterapia, e nessa altura eu descobri que poderia, sim, amamentar", explicou.

"Foi um momento onde eu só sabia chorar e agradecer a Deus por ter buscado informação, e por me dar esse privilégio. Parece uma coisa tão boba, mas que se eu não tivesse procurado ajuda, ficaria pra trás um desejo tão profundo e de conexão com meu bebê. Eu busquei uma consultora de amamentação, que realmente me ajudasse nessa etapa e aceitasse o desafio de me guiar nessa jornada tão árdua junto a um tratamento. E não tenho arrependimento de nada", garantiu Isabel.

"Chamei a Taty e disse a ela que gostaria de ajudar outras mães com o mesmo desejo que o meu, que independente da luta, gostariam de amamentar se for possível. Eu fiquei tão feliz por conseguir ajudar e mostrar que no final, tudo pode ser possível, e que nosso maior milagre pode ser realidade", finalizou a mamãe de primeira viagem.

Grávida, Isabel Veloso desabafa sobre sintomas

Grávida, Isabel Veloso tem compartilhado todos os momentos de sua gestação com seus seguidores. A influencer tem uma gravidez de alto risco, pois ela foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021.

No último dia 15, a famosa, que completará 21 semanas de gestação em breve, contou que aguarda liberação de seu médico para retomar as sessões de quimioterapia. "Quinta-feira agora eu tenho consulta no Hospital do Câncer e não sei se eu vou começar o tratamento no dia ou primeiro eu vou fazer uma avaliação. Enfim, não sei como vai ser direito, então, eu fico aflita. Só de lembrar que eu tenho que fazer quimioterapia me dá um negócio, que nem consigo almoçar", disse ela.

Em seguida, Isabel contou que voltou a ter alguns sintomas do câncer. "Eu estou tendo bastante sintoma. Na verdade, bastante entre aspas. É um sintoma em um lugar bem específico, que é no meu pulmão. Eu estou sentindo falta de ar. Eu estou com falta de ar e eu estou sentindo muita dor nos meus pulmões, principalmente à noite. Eu não consigo nem dormir para o lado direito. Eu tenho que dormir para o lado esquerdo porque senão eu não paro de tossir. Para mim é um terror isso, eu lembro de quando eu comecei a ficar doente, eu não sabia o que eu tinha e os meus primeiros sintomas foram justamente esses, né? Só quem passa sabe, mas estou fazendo isso pelo Arthur", concluiu ela, que espera o primeiro filho fruto do casamento com Lucas Borbas.

