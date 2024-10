Juliana Paiva divide clique raro com o namorado e se declara: 'Meu amor'

A atriz Juliana Paiva compartilhou uma foto com o namorado, Danilo Partezani, e comemorou os dois anos de relacionamento com uma declaração

Juliana Paiva usou as redes sociais para falar sobre uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 31, ela completou dois anos de namoro com Danilo Partezani, e fez questão de comemorar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz, que recentemente esteve no ar na novela 'Família É Tudo', da TV Globo, compartilhou uma foto em que aparece sorridente ao lado do amado e comemorou os dois anos de relacionamento com uma declaração.

"Dois anos de nós 2! Que a magia permaneça, que a admiração, o amor, a diversão, o chamego e o respeito continuem caminhando com a gente para irmos muito mais longe! Meu amor, meu parceiro de todas as horas, que delícia dividir a vida com você! Meu coração se alegra com as possibilidades de tudo o que temos pela frente! Conte sempre comigo! Te amo", declarou a famosa na legenda da publicação.

Em recente entrevista à Revista CARAS, Juliana Paiva falou sobre namorar um anônimo. "Tem que ter muita responsabilidade quando você se relaciona com alguém do meio porque você veste a camisa daquela pessoa, tem que ter responsabilidade afetiva e nem todo mundo tem. O Dan me respeita, me admira, quer ver meu crescimento, assim como eu quero ver o dele. Me identifiquei mais agora nesse relacionamento pela calmaria. Estou segura, estou feliz", afirmou.

Juliana Paiva revela que quase desistiu da carreira como atriz

Destaque de Família é Tudo como Electra, Juliana Paiva revela já ter enfrentado altos e baixos na profissão. Com diversas personagens de sucessos e várias novelas no currículo, a artista já pensou em desistir da carreira como atriz devido ao ego que existe no meio.

Juliana Paiva diz que o pensamento surgiu quando tinha apenas 15 anos e estava trabalhando na novela Cama de Gato (Globo, 2009). "Existe uma vaidade no nosso meio que, quando se é jovem, é mais difícil de administrar. Ainda bem que tenho uma família, uma base positiva e que esteve presente."

A atriz diz que se deparou com outros atores jovens que se incomodavam quando ela recebia uma cena a mais, e então tomavam atitudes que a deixavam magoada. "Pensei: 'Será que quero viver isso? É assim?'", refletiu. Confira a entrevista completa!

