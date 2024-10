Filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso rouba a cena em evento

O pequeno Zyan, de quatro anos, esbanjou fofura ao marcar presença em um evento ao lado dos papais Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Nesta quarta-feira, 30, aconteceu a premiere do filme Arca de Noé no shopping Iguatemi, localizado em São Paulo. O evento contou com a presença de vários famosos.

Entre eles, estavam Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que contaram com a companhia do filho Zyan, de quatro anos.

O pequeno esbanjou fofura na ocasião e fez questão de posar para os fotógrafos vestido com um macacão marrom e segurando um bichinho de pelúcia nas mãos. Além de Zyan, Giovanna e Bruno também são pais de Titi, de 11 anos, e Bless, de dez.

No filme animado Arca de Noé, Vini (Rodrigo Santoro) é um ratinho poeta muito carismático, mas ao mesmo tempo bastante envergonhado. Seu melhor amigo, Tom (Marcelo Adnet), que também é um roedor talentoso, toca violão como ninguém. Quando a grande inundação é anunciada, os dois precisam entrar na Arca sem que sejam percebidos, já que apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos.

Mudança

Recentemente, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso deram início oficialmente à mudança após a venda de sua mansão milionária. Meses após a negociação, a atriz e apresentadora compartilhou os bastidores do processo em suas redes sociais, mostrando o "caos" que está sendo separar, doar e empacotar os itens da família.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Gioh e Bruno apareceram organizando a mudança. Na biblioteca dos filhos, a atriz comentou que estava separando alguns livrinhos para doação, enquanto outros seriam levados para a nova mansão: "Hoje começou a mudança. Está um caos. Separando livros infantis para doação", disse a ruiva.

Na sequência, Giovanna mostrou que alguns cômodos já estavam vazios, como o closet do casal. Inclusive, todas as roupas da apresentadora estavam penduradas em araras no quarto deles esperando para serem transportadas para casa nova. Além disso, a famosa revelou que ela e o marido já separaram mais de 300 peças para vender.

