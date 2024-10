Lexa e Ricardo Vianna: De romance em Noronha à gravidez; relembre principais momentos do casal

Lexa e Ricardo Vianna aguardam o nascimento do primeiro filho do casal; relembre como eles se conheceram e os principais acontecimentos deste romance

A cantora Lexa está grávida! Nesta quinta-feira, 31, ela contou a novidade para os fãs por meio de um vídeo com o noivo, o ator Ricardo Vianna, e um depoimento emocionante. Só que desde antes da gravidez, os futuros pais têm uma história de amor discreta que começou com um beijo durante a viagem e se transformou nessa linda relação; relembre os principais momentos deles.

Lexa é bastante reservada com relação à sua vida pessoal, mas em entrevista ao programa Na Piscina com Fê Paes Leme, a cantora revelou que tudo começou como um amor repentino durante viagem para Fernando de Noronha. E que o noivo surgiu de uma maneira inesperada em sua vida.

“Ele meio que surgiu do nada... Olhei só a capa e disse: fico! Nessas horas, você olha só o estereótipo. Vamos lá para trás, porque eu tô recém-separada e tal. Não sei se você sabe, mas saiu em todos os lugares”, contou Lexa. A cantora ainda declarou: "Eu tenho um problema de possessão. Pisciana, né? Emocionadíssima. Amiga, eu assumi o bofe em uma semana!", lembrou.

VIAGEM ESPECIAL

Em fevereiro, Lexa foi pedida em casamento pelo ator Ricardo Vianna durante a viagem de férias deles para a Noruega. O pedido de noivado foi feito durante um passeio ao ar livre e sob clima especial com a aurora boreal.

Na época, nas redes sociais, Ricardo declarou: "ELA DISSE SIIIIM!! A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor. Eu te amo taaaanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo!!!", disse ele.

'MAIOR SONHO DENTRO DE MIM'

Nesta quinta-feira, 31, Lexa contou sobre a alegria de se tornar mãe: "Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado".

Leia mais:Lexa está grávida! Quem é Ricardo Vianna, noivo da cantora e pai do bebê

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LEXA NAS REDES SOCIAIS: