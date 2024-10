Grávida, Isabel Veloso comove com desabafo após retomar quimioterapia

A influenciadora digital Isabel Veloso usou suas redes sociais para compartilhar um forte desabafo após retomar as sessões de quimioterapia

A influenciadora digital Isabel Veloso usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 18, para compartilhar um forte desabafo após retomar as sessões de quimioterapia. Grávida de Arthur, fruto de seu casamento com Lucas Borbas, ela luta contra um Linfoma de Hodgkin e descobriu recentemente que o tumor voltou a crescer.

"Ontem eu realizei minha primeira quimioterapia durante gestação e refleti muito sobre algumas coisas, e percebi que me tornar mãe, me fez querer a vida", iniciou ela. Em seguida, contou que havia desistido do tratamento, mas a maternidade a fez repensar e dar uma nova chance ao tratamento.

"Inicio do ano existia uma menina que desistiu do tratamento por não existir possibilidade de cura. Onde não gostaria de passar mais tempo viva pelo tratamento ser um processo doloroso, pela quimioterapia esgotar e cansar, e por tantas outras coisas. E jamais iria imaginar que apenas um fato faria eu mudar totalmente minha percepção", recordou.

"Muitas pessoas falam que o Arthur, meu filho, seria minha cura. Confesso que pensei diversas interpretações que isso poderia ter, e apenas uma me convenceu. Um filho não possui a responsabilidade de nos salvar, ou de nos motivar. Mas somente o fato dele existir, nasce uma luz em nós que floresce e renasce o significado da vida", refletiu.

E prosseguiu com o seu desabafo: "Ele existir me faz querer viver, mesmo que eu nunca tenha uma chance de cura; mesmo que eu fique a vida toda fazendo um tratamento onde até meses atrás jamais faria. Ser mãe, é muito além de palavras bonitas que vemos no Instagram, e muitas vezes vem diversos sacrifícios e renuncias. Mas ser mãe, faz essa jornada ter significado".

Esforço

Em seguida, Isabel disse: "Você percebe que todo esforço está valendo a pena por cada batida de um coraçãozinho que você escuta em uma ultrassom. Percebe que vale a pena por cada chutinho que você sente. Percebe que valeu a pena quando você vê pela primeira vez, o rostinho do seu filho ou da sua filha".

"Reconheço que será um esforço muito maior daquilo que imagino, mas ressalto que a maternidade foi a coisa mais bonita que apareceu na minha vida. Ser mãe me fez perceber que eu lutaria pela vida do meu filho até o ponto que custasse a minha. Realmente, a maternidade é um presente Divino", finalizou.