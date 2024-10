Internada após sentir fortes dores, MC Loma esclarece possível diagnóstico

Após internação repentina, MC Loma retornou às redes sociais para atualizar os fãs sobre sua saúde e explicar possível diagnóstico; saiba mais

Após celebrar o aniversário de 22 anos na última quarta-feira, 30, MC Loma precisou ser levada ao hospital por estar sentindo fortes dores nas costas. Internada, ela voltou às redes sociais nesta quinta-feira, 31, para atualizar os seguidores sobre seu quadro de saúde.

Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora relatou que seguirá no hospital até que saiam os resultados dos exames, mas garantiu que já se sente melhor.

"A princípio, descartou a possibilidade de ser pedra nos rins. Pode ser uma infecção urinária que subiu para os rins. Mas eu estou bem, não estou sentindo dor nenhuma. Estou tomando antibiótico, comecei a tomar antibiótico na veia", explicou.

Confira os stories na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por famaglamour (@famaglamour2020)

MC Loma revela truque para não perder roupas após emagrecimento

Paloma Santos, mais conhecida como MC Loma, dividiu com os seguidores os resultados de sua nova rotina fitness em setembro deste ano. Nas redes sociais, a cantora revelou que devido a dieta e treinos diários na academia, precisará renovar o guarda-roupa em breve.

Por meio de seus stories no Instagram, Loma surgiu usando um shorts branco e não escondeu a surpresa ao perceber que a peça estava bastante larga em seu corpo. Para não 'perder as roupas', a famosa contou que aderiu a um truque com alfinete para seguir vestindo os looks que já possui.

A cantora explicou que uma casa adquirida recentemente é o principal motivo para não realizar compras no momento, uma vez que sua prioridade é mobilizar a residência. "Eu ia comprar roupa para mim, olha isso. Cabem três de mim aqui dentro", declarou MC Loma, mostrando o shorts folgado.

"Mas aí, uma amiga me lembrou que eu tenho que mobiliar minha casa nova. Para vocês pode parecer normal, mas para mim é chocante", continuou a artista, bastante chocada com a perda de peso.

"Olha como tive que usar o shorts. E eu coloquei na minha cabeça que quero usar esse shorts hoje. Está dois braços sobrando. Quando você levanta do caixão, o enterro acaba", se divertiu Loma ao vibrar com a mudança em seu corpo.

Recentemente, pouco tempo após retornar à academia, ela chegou a compartilhar com o público que já estava notando os resultados. "Estou aqui provando roupa, e olhem isso… Cabe um braço, e ainda cabe o outro. Estou passada! E aquela calça era a minha favorita, e eu estou chocada", declarou MC Loma, na ocasião.

