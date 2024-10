Rodrigo Hilbert brinca sobre rotina após vencer ultramaratona de ciclismo

Campeão em ultramaratona de ciclismo na Bahia, Rodrigo Hilbert divertiu os seguidores ao mostrar o que está fazendo após alcançar o resultado

É tempo de descanso para Rodrigo Hilbert! Após passar mais de 29 horas em competição e vencer uma ultramaratona de ciclismo na Bahia, o ator usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para mostrar como está a rotina depois da vitória.

Em seu perfil oficial no Instagram, o marido de Fernanda Lima surgiu dormindo abraçado a um travesseiro dentro de um ônibus de viagem. "Depois de 29hrs06min de prova, a gente tá como?", brincou.

Ele venceu a categoria Nelore da 14ª edição da Brasil Ride, realizada em Arraial D'Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, na Bahia. A prova teve sete etapas, somando seis dias dias de duração, entre domingo, 20, e o último sábado, 26.

A categoria incluiu competidores com mais de 19 anos e peso superior a 90 kg. A competição foi realizada em duplas, e o atleta escolhido pelo ator foi o ciclista Rodrigo Barreto. No total, 557 participantes de 24 países marcaram presença, e o campeão geral foi Martin Vidaurre, do Chile.

"Obrigado meu parceiro @rrbarreto. Só quem participa sabe o que acontece nessa prova, que emoção. Histórico demais!", celebrou Rodrigo ao vencer a disputa. "Fernanda Lima, minha paixão, tô voltando pra casa!!!", declarou o marido da apresentadora.

Rodrigo Hilbert mostra fotos de seus três filhos com Fernanda Lima

O apresentador Rodrigo Hilbert encantou ao mostrar cliques inéditos de sua família com Fernanda Lima. No último dia 03, o famoso aproveitou o clima de tbt na rede social e recordou alguns momentos com os filhos.

Revelando como os três herdeiros estão, o cozinheiro, que é modelo e muito mais, chamou a atenção ao mostrar como os gêmeos, João e Francisco, de 16 anos, e a caçula, Maria Manoela, de 4 anos, estão "grandes".

"#photodump com muito #tbt família! Meus pequenos, meu amor e meu vô Hain", escreveu Rodrigo Hilbert ao exibir as lembranças com os filhos e o avô em meio à natureza. Nos registros é possível ver como o apresentador curte ter momentos simples com sua família.

