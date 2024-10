Lucas Souza detalha reencontro com Cariúcha e comemora vitória de prêmio: 'Queria muito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Souza, ganhador do Prêmio Kawai, fala sobre carreira, era fashion e detalhe reencontro com inimiga de confinamento

Na última quarta-feira, 30, aconteceu o Prêmio Kawai 2024, que celebrou os principais criadores e agências de conteúdo na plataforma e quem levou o prêmio na categoria Luz, Câmera, Brilho, de entretenimento, foi o ex-peão de A Fazenda 15, apresentador e influenciador digital, Lucas Souza. Em entrevista à CARAS Brasil, ele conta detalhes do reencontro com sua inimiga de confinamento, Cariúcha, fala sobre carreira e nova era fashion.

'Reconhecimento' é como Lucas descreve o prêmio do qual foi vencedor. Apresentador na Kawai Brasil desde a sua inesperada saída do reality show da Record, ele conta como estavam as expectativas para a noite de ontem: "As minhas expectativas estavam lá em cima! Não criar expectativas não é comigo, eu crio mesmo!", inicia.

"Eu queria muito, muito, ganhar esse prêmio, porque foi o meu primeiro como influenciador digital de forma presencial (...) Fazer uma linha de raciocínio em relação a minha história é muito legal, sabe? Eu venho de uma profissão totalmente diferente que é o militarismo, que é algo oposto, que você tem que tentar se enquadrar em um perfil. E como influenciador, você tem que ser o máximo livre e expansivo possível, para você conseguir atrair novas pessoas,e eu tenho me dedicado muito. Então, é um reconhecimento do meu trabalho, do meu esforço." reflete o artista.

Lucas ressalta as dificuldades que trilhou para chegar até este momento: "Eu costumo falar que para mim as coisas foram mais difíceis, porque a partir do momento que você já é rotulado e você tenta desconstruir aquilo, já é um trabalho maior, que você tem que mostrar que você é capaz. Eu não quero ser maior ou melhor que ninguém, eu só quero ser reconhecido pelo meu nome." desabafa.

REENCONTRO COM CARIUCHA, INIMIGA DE CONFINAMENTO

Um momento bastante esperado pelo público foi o reencontro de Lucas e a ex–peoa Cariúcha. Para quem não se recorda, os dois eram inimigos declarados na temporada passada do reality show e ainda não haviam se esbarrado fora do confinamento.

A bandeira da paz foi erguida, e Lucas detalha à CARAS Brasil como encarou este reencontro: "Antes de entrar no jogo, nós éramos colegas, nos tratamos bem, tínhamos momentos de descontração. Ela foi a primeira pessoa que eu contei que iria para A Fazenda, quando eu assinei o contrato, então a gente tinha uma amizade legal.", conta.

"No primeiro dia dentro do confinamento nós tivemos uma conversa de 'olha, ou a gente vai ser muito amigo, ou a gente vai ser inimigo', porque a gente tem pensamentos diferentes, personalidades diferentes e acabou que fomos para o lado ruim da coisa."

Segundo Lucas, ele acompanhou algumas declarações de Cariucha após o reality show, em que ela conta que mudou de opinião sobre ele: "Eu acredito que a gente é capaz de se transformar, de mudar, de entender que em determinado momento podemos ter uma atitude que não foi tão legal e pedir desculpa. Diante disso, quem sou eu para julgar?", questiona o apresentador.

Lucas detalha que durante o reencontro, ele e a apresentadora do SBT trocaram não só elogios, mas o número de telefone: "Ela falou do meu coração, que eu sou um menino muito bom e que tenho um futuro pela frente. Eu deixei claro que estava muito feliz com o sucesso dela, com essa nova fase de apresentadora. A gente trocou telefone novamente, e encerramos realmente a inimizade." revela.

ERA FASHIONISTA

Um dos assuntos mais comentados após a premiação, foi o look que o influenciador estava usando. A peça icônica se trata de uma criação do estilista Dario Mittmann: "Eu gosto muito da moda do Brasil, das marcas brasileiras e eu tenho essa vontade de flertar com a moda, porque está tudo atrelado ao momento que eu estou passando de desconstrução, de descoberta…. tem uma relação também com a minha sexualidade. Então, eu estou tentando trazer isso para o meu estilo, estou consumindo muito mais da moda. ", finaliza.