Gisele Bündchen pode sofrer complicações com gravidez após os 40 anos? Médica explica: 'Atenção'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista e obstetra Fabiane Gama explica sobre riscos em gravidez de Gisele Bündchen após os 40 anos

Uma notícia bombou no mundo dos famosos nos últimos dias, isso porque foi anunciado que a supermodelo Gisele Bündchen (44) está grávida de seu terceiro filho! Outra famosa que também está grávida é Sabrina Sato (43), que aguarda o nascimento do seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes (27). Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia explica sobre gestação após os 40 anos e fala sobre riscos.

Gisele Bündchen é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos do casamento anterior com Tom Brady, agora, famosa está à espera do primeiro filho com seu namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

A Dra. Fabiane Gama esclarece que cada vez mais está sendo comum mulheres engravidando após os 40 anos. Ela afirma que já existem vários estudos que mostram que esse número de gestações têm aumentado em relação há alguns anos.

Com relação aos riscos por conta da idade, a especialista confessa: "Segundo o Ministério da Saúde, a gravidez após os 35 anos já precisa ter maior atenção. Os riscos de diabetes gestacional, doenças hipertensivas e pré-eclâmpsia, por exemplo, aumentam em gestantes dessa faixa etária dos 35-45".

Porém, a Dr. Fabiana reforça que cada caso é específico e a gestante precisa ser acompanhada por um especialista para avaliar individualmente essa gestação: "Não quer dizer que toda gestante 35+ vai ter problemas. Cada mulher é única, mas é muito importante estar atenta aos sinais e sintomas".

"Assim como todas as gestações, o acompanhamento médico é muito importante para rastrear possíveis problemas logo quando aparecem. Nas gestações mais tardias, esse acompanhamento se torna mais essencial ainda para a prevenção de complicações que possam aparecer ao longo da gestação", finaliza.

Leia mais:Gisele Bündchen está grávida de quanto tempo? Equipe da supermodelo rompe o silêncio

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GISELE BÜNDCHEN NAS REDES SOCIAIS: