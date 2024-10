Grávida, Isabel Veloso desabafa sobre sintomas: 'Falta de ar'

Grávida de 21 semanas, Isabel Veloso contou que voltou a sentir alguns sintomas do câncer e contou que está tendo bastante falta de ar

Grávida, Isabel Veloso tem compartilhado todos os momentos de sua gestação com seus seguidores. A influencer tem uma gravidez de alto risco, pois ela foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021.

Nesta terça-feira, 15, a famosa, que completará 21 semanas de gestação em breve, contou que aguarda liberação de seu médico para retomar as sessões de quimioterapia. "Quinta-feira agora eu tenho consulta no Hospital do Câncer e não sei se eu vou começar o tratamento no dia ou primeiro eu vou fazer uma avaliação. Enfim, não sei como vai ser direito, então, eu fico aflita. Só de lembrar que eu tenho que fazer quimioterapia me dá um negócio, que nem consigo almoçar", disse ela.

Em seguida, Isabel contou que voltou a ter alguns sintomas do câncer. "Eu estou tendo bastante sintoma. Na verdade, bastante entre aspas. É um sintoma em um lugar bem específico, que é no meu pulmão. Eu estou sentindo falta de ar. Eu estou com falta de ar e eu estou sentindo muita dor nos meus pulmões, principalmente à noite. Eu não consigo nem dormir para o lado direito. Eu tenho que dormir para o lado esquerdo porque senão eu não paro de tossir. Para mim é um terror isso, eu lembro de quando eu comecei a ficar doente, eu não sabia o que eu tinha e os meus primeiros sintomas foram justamente esses, né? Só quem passa sabe, mas estou fazendo isso pelo Arthur", concluiu ela, que espera o primeiro filho fruto do casamento com Lucas Borbas.

Barriguinha

No último domingo, 13, a influenciadora Isabel Veloso encantou os internautas ao exibir a barriguinha de grávida. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer raro, a jovem está à espera do primeiro filho com Lucas Borbas, o pequeno Arthur.

Em seu perfil oficial no Instagram, Isabel surgiu sorrindo e acariciando a barriga em um vídeo no story. Já no feed, a mamãe de primeira viagem posou ao lado da mãe, Miriam Kiekow, e a irmã, Priscila Kiekow.

“Vovó e titia do nosso amor; Arthur”, escreveu ela na legenda da publicação, acrescentando um coração azul.

E nos comentários, não faltaram elogios dos seguidores. “Está linda, amei o coraçãozinho na barriga”, escreveu uma fã. “Que genética bem boa!!”, elogiou outra. “Você está linda. Que Deus abençoe muito vocês”, desejou mais uma.