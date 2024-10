Como Shakira encontrou um canal de cura após a separação: 'Forma poderosa'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira destaca a importância de Shakira ter encontrado uma saída para lidar com a dor emocional

A cantora Shakira (47) trouxe à tona os detalhes de sua separação com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué (37), descrevendo como o fim do relacionamento a deixou emocionalmente abalada. Em meio ao anúncio da sua nova turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que passará pelo Brasil em 2025, ela revelou, em uma recente entrevista ao QG Espanha, que suas músicas mais recentes têm servido como um canal de cura e expressão de sentimentos reprimidos. No videoclipe Monotonía, em colaboração com Ozuna, e em Sessions 53, com Bizarrap, a artista menciona ter sentido uma "libertação" ao escrever e interpretar esses trabalhos.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira destaca a importância de Shakira ter encontrado uma saída artística para lidar com a dor emocional. “Após uma separação dolorosa, é comum que as pessoas experimentem uma gama de emoções intensas, incluindo tristeza profunda, decepção e até perda de identidade, especialmente quando o relacionamento era uma parte central de suas vidas. No caso de Shakira, ela usou a música como um recurso terapêutico, o que é uma forma poderosa de expressão e catarse”, explica.

A cantora também comentou que o impacto do divórcio a fez perder temporariamente a confiança nos outros, o que é uma reação natural em processos de luto e superação de decepções profundas. “A desconfiança após um rompimento doloroso é um mecanismo de autodefesa” , observa a especialista. “É o cérebro tentando evitar novas situações de sofrimento. No entanto, expressar esses sentimentos através da música permitiu a ela descomprimir emoções que, se reprimidas, poderiam prejudicar ainda mais seu bem-estar psicológico”, emenda.

Além disso, Shakira ressaltou que, por muitos meses, tentou iniciar seu luto em silêncio, mas não conseguiu encontrar alívio até que começasse a escrever suas músicas. Para Leticia, essa decisão de compartilhar sua dor publicamente representa uma fase de aceitação e autocompreensão, indicando um avanço no processo de cura. "Quando alguém coloca em palavras a dor que sente, seja por meio de um diário ou da música, isso permite a compreensão e transformação daquela emoção, ajudando na reconstrução da autoestima e na recuperação da confiança", finaliza.

A cantora colombiana Shakira e o ex-jogador de futebol Gerad Piqué se conheceram na gravação do clipe de Waka Waka (This Time for Africa), tema da Copa do Mundo de 2010, vencida pelo espanhol. Os dois iniciaram um relacionamento em 2011 e são pais dos meninos Milan e Sasha, de 9 anos. O divórcio dos famosos foi anunciado em junho de 2022.