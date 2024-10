Justin Timberlake enfrenta crise no casamento após prisão

Após ser preso em junho, o cantor Justin Timberlake enfrenta uma crise no casamento com Jessica Biel, com quem está junto desde 2012

Justin Timberlake foi preso em junho após ser acusado de dirigir embriagado. Agora, o cantor enfrenta um novo perrengue em sua vida pessoal com a crise em seu casamento com Jessica Biel, com quem é casado desde 2012.

"Só porque Justin está comprometido com o casamento, não significa que Jessica não esteja lutando com muitos problemas para confiar nele. Vai demorar um pouco, porque ela ainda está muito cautelosa com ele", disse uma fonte da revista In Touch Weekly.

O informante ainda contou que Justin também não digeriu bem a situação. "O fato é que Justin também não voltou ao normal. Ele ainda está muito tenso e estressado com o que aconteceu. Mesmo que ele esteja se comportando da melhor forma possível, há um tipo de estranheza e atenção ao redor dele que não contribuem para a vida conjugal dos dois".

Jessia e Justin são pais de Silas, de nove anos, e de Phineas, de quatro.

Consequências

Justin Timberlake perdeu a licença para dirigir em Nova York, nos Estados Unidos, quase dois meses depois de ser preso sob acusação de dirigir embriagado. A informação é do Daily Mail, e segundo o veículo, o astro, que atualmente está em turnê pela Europa, fez uma aparição virtual em um tribunal da vila litorânea Sag Harbor, onde foi processado por dirigir alcoolizado no dia 18 de junho.

Marcando presença por uma videochamada, o cantor se declarou inocente da acusação de dirigir embriagado. A audiência aconteceu mesmo depois que o advogado de Timberlake, Edward Burke Jr., tentou encerrar o caso, alegando erros nos documentos de acusação apresentados após a prisão do artista.

Em vez disso, o juiz ordenou que Timberlake fosse processado novamente de acordo com a nova -- e revisada -- papelada. Durante a audiência, o juiz também repreendeu o advogado do cantor sobre seus comentários na audiência anterior, chamando-os de "irresponsáveis". Ele suspendeu oficialmente a carteira de motorista de Timberlake em Nova York, mas não especificou por quanto tempo.

