Beatriz Reis opina sobre saída de Boninho da Globo: 'Ninguém entendeu nada'

Em entrevista à TV CARAS, Beatriz Reis ainda revela se toparia participar novamente do reality e explica o que prepara para o futuro

Beatriz Reis(24), nacionalmente conhecida como Bia do Brás, assegura que foi pega de surpresa com a saída de Boninho(62) da Globo. Diretor na emissora, ele escolheu a atriz e influenciadora para fazer parte do elenco do BBB 24 e, em meados de setembro, anunciou que deixaria a casa.

"Ninguém entendeu nada, foi de repente. Fomos a última geração Boninho, ainda bem que ele me escolheu nessa", começa Beatriz Reis , em entrevista à TV CARAS. Para ela, é importante saber que esteve na última edição do reality que foi comandada pelo icônico diretor.

"Que legal saber que eu fiz parte dessa geração e desse movimento todo. Foi uma surpresa [saber que ele saiu da Globo], ninguém esperava. Que Deus abençoe a vida dele e que ele trilhe um caminho maravilhoso", completa a influenciadora.

Apesar da saída de Boninho da Globo, Beatriz não nega que entraria novamente no reality, em outra oportunidade. "Eu super entraria no Big Brother de novo, sinto saudade do microfone na cintura [risos]. Nunca vou viver nada igual o parecido. A experiência é muito rica, não tem nada que chegue perto ou pareça. Acredito que super entraria de novo."

BEATRIZ REIS CONTA PLANOS PARA O FUTURO

Com apenas cinco meses após o fim da edição, Beatriz já faturou o prêmio milionário do BBB e não pretende parar por aí: seguirá fazendo publicidades, atuando e estudando muito. "Continuo estudanto, continuo preparada. Estou pronta para a próxima, com muitos projetos e publicidades."

Ela ainda recorda um marco que conseguiu após deixar a casa mais vigiada do Brasil. "Fui a primeira participante a fazer um comercial no comercial do Big Brother, no dia da final. Eu quero realmente ver o cliente realizado, não faz sentido só querer ganhar o dinheiro", completa a ex-BBB, que dá mais detalhes sobre seus trabalhos na entrevista. Confira abaixo na íntegra a conversa.

