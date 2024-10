Médica explica doença de Paolla Oliveira: 'Não tem cura, mas há tratamento'

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf dá detalhes do diagnóstico da atriz Paolla Oliveira, que convive com doença na pele

Atriz e musa do Carnaval, Paolla Oliveira(42) revelou em julho deste ano que possui uma doença crônica em sua pele, o melasma. Considerada comum no Brasil, a condição pode aparecer no rosto, mas também pode acometer outras regiões do corpo como os braços, pescoço e colo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica dermatologista Luciana Maluf explica que a condição de Paolla Oliveira é benigna e pode ser amenizada . "O melasma não tem cura, porém, há tratamento. Podemos conviver com o melasma e ele estar bem claro e controlado", explica.

Na época que falou sobre a doença, a atriz reuniu algumas fotos sem maquiagem e as compartilhou em seu perfil do Instagram. Ela revelou as manchas características do diagnóstico, condição que atinge um grande número de mulheres.

Apesar de ter compartilhado a coletânea de momentos em suas redes sociais, em que acumula mais de 37 milhões de seguidores, a atriz nunca falou sobre o melasma abertamente na internet. A condição também atinge outras famosas, como a cantora Kelly Key(41) e a atriz Carolina Dieckmann(46).

O QUE É MELASMA? ENTENDA A DOENÇA DE PAOLLA OLIVEIRA

"O melasma é caracterizado pelo surgimento de manchas escuras na pele mais comumente na face, mas pode atingir pescoço, braços e tórax. Surge mais em mulheres, porém, atinge os homens também", afirma a especialista.

Maluf também diz que existem diversas causas para o quadro da atriz. "Ele é multifatorial com várias as causas que faz o Melasma surgir ou pioram o quadro, como por exemplo o sol, mormaço, genética, alterações hormonais (anticoncepcional, diu, etc), e até mesmo a gravidez."

