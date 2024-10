Isabel Veloso explica decisão de retomar tratamento contra câncer: 'Preciso'

A influenciadora digital Isabel Veloso compartilhou detalhes sobre seu estado de saúde e contou que decidiu retomar seu tratamento oncológico

A influenciadora digital Isabel Veloso usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 9, para compartilhar detalhes sobre seu estado de saúde e contou que decidiu retomar seu tratamento oncológico. Nos últimos dias, a jovem, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, descobriu que o tumor voltou a crescer.

"O tumor voltou a crescer, não é só um. O linfoma é um conglomerado de linfonodos e o maior tem 7 centímetros e meio. Eu estou gestante e o tumor crescendo no momento não traz nenhum risco à gravidez e nem à minha vida por enquanto", iniciou Isabel no vídeo compartilhado no Instagram. Ela está à espera de Arthur, que é fruto de seu casamento com Lucas Borbas.

E continuou: "No início do ano, quando fiz meu último tratamento, eu disse que nunca mais iria fazer um tratamento porque estava cansada. Exigia muito de mim, então me deram seis meses de vida. Graças a Deus eu consegui a estabilização do tumor, mas ao mesmo tempo não estaria fazendo tratamento. Mas um filho muda a nossa vida e vocês sabem que meu sonho não era gestar, era ser mãe. Ser mãe não é somente carregar um bebê, é ver seu filho crescer, amar".

Em seguida, falou sobre a decisão de retomar o tratamento. "E eu decidi, junto com o meu marido e com a minha família, que eu vou fazer o tratamento. Eu preciso fazer um tratamento. Como falei, meu sonho é ser mãe, meu sonho não é somente gestar. Vou fazer quimioterapia, não vai trazer nenhuma má-formação ao Arthur [bebê], ele já está formado", enfatizou.

"A única coisa que pode acontecer é, possivelmente, ele nascer antes do tempo esperado. Eu estou com meu coração tranquilo porque sei que ele vai ficar bem e eu também. Eu quero tratar. Nem que eu fique o resto da vida fazendo o tratamento. Um filho muda e meu sonho é ser mãe. Então eu decidi que vou fazer o tratamento. É um assunto que me machuca muito ainda", declarou.

Veja o desabafo: