Virginia Fonseca revela qual foi o seu almoço no SBT

Em dia de ida aos estúdios do SBT para gravar o seu programa, Virginia Fonseca mostra o que comeu no almoço enquanto se arrumava

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou um detalhe de sua rotina de gravações no SBT. Nesta quinta-feira, 31, ela esteve nos estúdios da emissora para gravar mais um episódio do programa Sabadou com Virginia. Enquanto se arrumava, ela almoçou no camarim e fotografou sua refeição.

A esposa de Zé Felipe almoçou uma marmita com arroz integral, feijão, salmão grelhado e salada de alface. “Almocinho”, disse ela ao compartilhar a foto de sua comida.

Virginia contou que gravou com Fernanda Gentil e Joelma nesta quinta-feira. A estrela está em São Paulo há alguns dias para compromissos profissionais. Enquanto isso, sua família está na mansão de Mangaratiba para curtir os dias de descanso com as crianças.

Almoço de Virginia Fonseca no camarim do SBT

Zé Felipe revela atitude inesperada de Maria Flor

Nesta terça-feira, 29, Zé Felipe compartilhou uma situação divertida envolvendo uma das filhas, Maria Flor, que tem apenas dois anos e é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca. Segundo o cantor, a menina parou de falar com ele e até “não está olhando na cara”, depois de receber uma bronca do pai.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Zé Felipe, que está passando uma temporada com a família na casa de férias em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, compartilhou uma situação inusitada com a filha caçula. Segundo o cantor, ele deu uma pequena bronca na menina depois que ela se recusou a lhe dar a bênção pela manhã, um hábito que a família cultiva.

“O que que aconteceu: eu acordei hoje, a Maria Alice veio e me deu bênção, e a Flor Flor passou direto e não queria dar a bênção. Aí eu fui e dei um ‘chama’ nela, ela não gostou e tá de mal. Tem base, vei?”, Zé Felipe revelou que a pequena decidiu “ficar de mal” com o pai, parando de falar e até de olhar para ele, mostrando que levou a bronca a sério.

Na sequência, Zé ainda compartilhou um vídeo de um momento em que a herdeira aparece ignorando enquanto eles estão deitados em uma rede juntos no quintal de casa: “Estamos fazendo as pazes, né, Flor Flor? A gente brigou hoje cedo. Tá de boa já ou não?”, ele brincou enquanto a menina virava a cara e mostrava que não queria conversa tão cedo.

Leia também: Poliana Rocha resgata foto antiga com Zé Felipe e Leonardo: 'Tempo passou'