Vera Viel se prepara para começar radioterapia e médico faz alerta para cuidados

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra esclarece sobre recuperação de Vera Viel e dá mais detalhes do processo com a radioterapia

Nos últimos dias, a modelo Vera Viel falou sobre os próximos passos de sua batalha contra o câncer. Em suas redes sociais, a esposa do apresentador Rodrigo Faro contou que está se recuperando para poder iniciar uma nova fase do tratamento em busca da cura. Ela aguarda para começar o ciclo com a radioterapia e alcançar a ‘cura completa’. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica o que significa essa parte do tratamento e faz alerta para cuidados.

Nas redes sociais, Vera Viel mencionou que foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno em sua coxa esquerda, ela explicou que já está fazendo sessões de fisioterapia para depois iniciar a radioterapia.

O Dr Jorge esclarece que a radioterapia consiste em um tratamento onde se aplica radiação ionizante em determinada região do organismo, o procedimento é realizado para destruir possíveis células tumorais que tenham ficado naquela região.

"Nos sarcomas é muito comum após o procedimento cirúrgico, irradiar a região ao redor de onde estava o tumor, a fim de exterminar possíveis células tumorais que tenham ficado no local mesmo após a ressecação cirúrgica. É como se fosse uma rechecagem da lesão tumoral a fim de matar possíveis leões não vistas a olho nu e não retiradas na cirurgia", declara.

Com relação aos cuidados que a modelo precisará passar antes de iniciar a radioterapia, o oncologista faz um alerta que é importante ela estar atenta para preservar a ferida operatória, para evitar infecções e contaminações futuras.

"Durante a radioterapia a pele pode ficar sensível e até apresentar queimaduras locais devendo evitar exposição ao calor, e principalmente evitar a exposição solar por no mínimo 6 meses. Isso significa dizer que não vamos ver Vera curtindo esse verão em praias ou locais onde se possa receber a luz solar em grande quantidade", avalia.

Leia também: Médico explica câncer raro de Vera Viel: 'Diagnóstico precoce é sempre fundamental'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VERA VIEL NAS REDES SOCIAIS: