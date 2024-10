Conheça a Fhop Music, indicada ao prêmio de Gospel do Ano no Prêmio Multishow 2024

Grupo é autor do hit 'Tu és + Águas Purificadoras', em parceria com Débora Rabelo e Hamilton Rabelo.

A organização do Prêmio Multishow anunciou na última quinta-feira, 24 de outubro, os indicados para a edição de 2024. A votação já está aberta no site oficial do prêmio, permitindo ao público escolher seus favoritos em categorias que celebram os melhores shows, álbuns e artistas do último ano.

Entre os destaques, Fhop MUSIC, em parceria com Débora Rabelo e Hamilton Rabelo, foi indicada com o hit “Tu és + Águas Purificadoras”. A concorrência inclui grandes nomes da música cristã, como “Batalhas Secretas” de Ton Carfi, “Bênçãos que Não Têm Fim” e “Ovelhinha” de Isadora Pompeo, “Lindo Momento” de Julliany Souza e “Toda Terra” de Gabriela Rocha.

Transformando a adoração cristã no Brasil

A Fhop MUSIC ganhou destaque ao participar da Florianópolis House of Prayer, igreja e casa de oração, com a missão de colocar Cristo no centro da adoração através de canções inspiradas nas Escrituras.

Desde os primeiros passos, o grupo se destacou ao compor canções espontâneas e profundamente enraizadas nas Escrituras, criadas para inspirar e edificar as comunidades cristãs.

Com o passar dos anos, o repertório do grupo cresceu e conquistou o público. Além do sucesso de “Tu és + Águas Purificadoras”, a banda lançou canções populares como “A Boa Parte,” “Ruja o Leão” e “Colossenses e Suas Linhas de Amor,” que têm alcançado grande repercussão e emocionado ouvintes em todo o Brasil.

Números impressionantes no Spotify e YouTube

O impacto de Fhop MUSIC é notável nas plataformas digitais! Somente no Spotify, o grupo registra mais de 250 milhões de streams e acumula uma média de 3,3 milhões de ouvintes mensais. Já no YouTube, os números são ainda mais expressivos, ultrapassando 400 milhões de visualizações, refletindo a relevância e o alcance das mensagens transmitidas por suas músicas.

A expectativa em torno do resultado do Prêmio Multishow cresce, com o público ansioso para ver o reconhecimento do talento de artistas que se dedicam a tocar corações e transformar vidas.