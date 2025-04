Maíra Cardi desabafa sobre atual estado de saúde: 'Não consigo levantar'

Após revelar problemas de saúde, a coach Maíra Cardi atualizou seu quadro atual e revelou como tem sido a rotina em meio ao diagnóstico

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi atualizou o público a respeito de seu quadro de saúde atual. Recentemente, ela revelou que tem enfrentando alguns problemas pessoais e explicou que, por enquanto, não poderia contar detalhes sobre a situação.

Agora, através de um novo vídeo, Maíra relatou como tem sido sua rotina em meio ao diagnóstico. Em um longo desabafo, a esposa de Thiago Nigro contou que, em alguns momentos, não consegue levantar da cama.

"Como falei, eu estou com um problema de saúde que eu ainda não posso falar pra vocês, e tem dias que eu estou bem e consigo fazer minhas coisas normais. Mas tem dias que a minha energia fica inexistente, drenada, e eu não consigo levantar da cama, e hoje é um daqueles dias. Já tive dias piores", iniciou a coach.

Ao longo do registro, Maíra Cardi revelou que no fim de semana precisou sair com o marido e, ao retornar para casa, acabou ficando de cama devido a um mal-estar. "Fiquei deitada sem conseguir levantar umas cinco horas. Mas tem dias que eu estou ótima. Em breve eu vou poder explicar para vocês toda a minha situação de saúde e vocês vão entender melhor", disse ela, por fim.

Vale lembrar que, anteriormente, Maíra chegou a informar que não tem se sentido bem desde que sofreu um aborto espontâneo, revelado no início de janeiro deste ano. Segundo a influenciadora, após a perda do bebê, ela precisou tratar uma anemia profunda.

Como é a alimentação na casa de Maíra Cardi?

Recentemente, a coach Maíra Cardi surpreendeu ao revelar como funciona a alimentação em sua residência. Milionária, ela contou que todas as suas refeições saudáveis são feitas por dois chefs de cozinha que se revezam em sua casa.

A estrela disse que os profissionais de gastronomia trabalham exclusivamente para sua família e são responsáveis pelos pratos servidos desde o café da manhã até o jantar. Tanto que Cardi se sente em um restaurante durante o dia todo; confira mais detalhes!

