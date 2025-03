Maíra Cardi revela como é a alimentação em sua casa: ‘Um restaurante’

A coach Maíra Cardi surpreende ao revelar detalhe de luxo das alimentações em sua casa e diz: ‘Chiquérrimo'

A coach Maíra Cardi surpreendeu ao revelar como funciona a alimentação em sua casa. Milionária, ela contou que todas as suas refeições saudáveis são feitas por dois chefs de cozinha que se revezam em sua casa.

A estrela disse que os profissionais de gastronomia trabalham exclusivamente para sua família e são responsáveis pelos pratos servidos desde o café da manhã até o jantar. Tanto que Cardi se sente em um restaurante durante o dia todo .

"Nunca fiz um vídeo pra vocês contando o quanto é gostoso morar aqui em casa. Olha o prato chiquérrimo que o Gabriel fez. Parece que a gente está morando em um restaurante", disse ela, que ainda destacou que sabe dos seus privilégios. "Claro que sei que isso é uma realidade diferente, muito caro para a grande maioria das pessoas", afirmou.

E completou: "Demorei anos pra conseguir ter isso (chefe). Até quando tinha dinheiro eu cozinhava pra economizar. Mas hoje que eu tenho, esse é um dos melhores investimentos que eu acho que eu fiz. Porque é sempre uma sensação de comer em um restaurante; é muito gostoso. Todo dia meu café da manhã é uma festa, meu jantar, meu almoço".

Maíra Cardi revela reação da filha após contar sobre a perda do bebê

Após revelar que perdeu o bebê que esperava com o influenciador financeiro Thiago Nigro, a influenciadora digital e coach Maíra Cardi voltou às redes sociais recentemente para compartilhar uma carta aberta. Em um vídeo publicado em seu perfil no Tik Tok, ela contou como sua filha, Sophia, de 6 anos, reagiu ao saber da notícia.

Segundo ela, a menina ainda está traumatizada por ter perdido sua babá, Thaís Novaes, que morreu em decorrência de complicações no parto do filho caçula. Em seguida, ela deu detalhes da conversa com a filha; confira!

