Maíra Cardi revela detalhes dos preparativos do casamento do filho mais velho

A coach Maíra Cardi adiantou detalhes sobre o casamento de seu filho mais velho, o programador e gestor de TI Lucas Cardi, com a atriz e social media Thuani Todeschini. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira, 20, ela contou que a cerimônia vai acontecer no dia 12 de abril deste ano.

Na publicação, Maíra confessou: "Estou mega feliz que eu tenho um filho homem de verdade, que não é um moleque sem noção que engana as mulheres e sai comendo todo mundo por aí”. Ela disse ainda que sempre apoiou o relacionamento do filho e que não pretende ser uma "sogra chata", daquelas que costumam dar palpite em tudo.

Juntos desde 2019 e noivos desde março do ano passado, Lucas e Thuani já definiram o local e a decoração da cerimônia. No entanto, a menos de um mês do casamento, o vestido de noiva ainda não foi escolhido. A expectativa é que a decisão seja tomada até o fim de semana.

Segundo a nora, Maíra Cardi apoiou a decisão do filho oficializar a união. "Ela ajudou a gente a evoluir e sair dos adolescentes para ser homem e mulher, e criar mais maturidade. Trouxe até uma conscientização sobre o que é o casamento e fez a gente ter mais certeza que queria estar juntos”, disse Thuani.

Vale lembrar que Lucas é fruto do primeiro casamento da influenciadora com o empresário Nelson Rangel. Além de Lucas, Maíra Cardi também é mãe de Sophia Cardi, de 6 anos, que é fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar.

Veja a publicação de Maíra Cardi no TikTok: