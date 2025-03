Maíra Cardi desabafa sobre problemas de saúde: 'Não estou bem'

A coach Maíra Cardi mencionou problemas antigos de saúde revelou que tem enfrentado algumas dificuldades em seu quadro atual

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores a respeito de um assunto pessoal. Em um longo desabafo, a famosa revelou que tem enfrentado alguns problemas de saúde ultimamente.

Maíra, que fez o relato em um vídeo, explicou que, por enquanto, não poderia contar detalhes sobre o assunto. A influencer ainda mencionou questões envolvendo seu quadro de saúde enfrentadas no passado, incluindo dificuldades com o sono.

"Não estou bem de saúde. Mas ainda não posso dividir tudo com vocês. Faz tempo que a gente não conversa assim, cara a cara. E sabe por quê? Eu tô passando por uma dificuldade de saúde e estou um pouco mais reclusa, estou com um pouco mais de dificuldade de trazer pra vocês alguns conteúdos porque estou limitada ao que posso ou não falar aqui", iniciou ela.

"Eu tenho um pilar muito comprometido, que é o do sono. Eu perdi os movimentos das pernas e fiquei paralisada da perna pra baixo porque tive um problema na coluna. Meu sono ainda é ruim, não consigo ter um sono profundo. E isso é uma das coisas que me desencadeou alguns problemas de saúde. (…). E quando perdi o bebê, fiquei mais no limbo ainda", continuou.

Em seguida, Maíra Cardi informou que está se cuidando e, por não poder entrar em detalhes sobre seus problemas atuais de saúde, preferiu se manter menos ativa nas redes sociais. "Estou com essa dificuldade de saúde que estou tratando em milhões de mãos, dos médicos bem qualificados, cuidados e amorosos. E isso tem me limitado a trazer coisas para vocês", disse.

"Não estar podendo trazer tudo para vocês tem me feito ficar mais reclusa porque é como se eu tivesse mentindo, mas não estou mentindo, estou omitindo algumas coisas. E isso tem me feito mal. Tenho consciência que, de certa forma, o que estou passando e não posso dizer tudo pra vocês, é uma consequência de pensamentos meus. E estou fazendo um movimento muito forte para sair desse lugar, uma vez que me coloquei nele, inconscientemente, óbvio. Ninguém fica doente porque quer", concluiu ela.

Maíra Cardi já revelou outro problema de saúde

Recentemente, Maíra Cardi surpreendeu ao contar que está em tratamento contra um problema de saúde após sofrer um aborto espontâneo. Ela perdeu um bebê depois de engravidar aos 41 anos em seu casamento com o empresário Thiago Nigro. Então, a artista descobriu uma anemia profunda.

Cardi disse que a anemia ficou mais intensa depois do aborto por causa da perda de sangue e nutrientes. Com isso, ela está em acompanhamento médico para se recuperar da condição e estar forte para tentar engravidar novamente. Assim, ela faz reposição de nutrientes e vitaminas por três meses para tentar engravidar por meio da fertilização in vitro em breve; confira mais detalhes!

