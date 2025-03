Maíra Cardi revela problema de saúde após sofrer aborto espontâneo

Maíra Cardi faz tratamento médico para se recuperar de problema de saúde depois de perder um bebê e antes de tentar engravidar novamente

A coach Maíra Cardi surpreendeu ao contar que está em tratamento contra um problema de saúde após sofrer um aborto espontâneo. Ela perdeu um bebê há poucas semanas depois de engravidar aos 41 anos em seu casamento com o empresário Thiago Nigro. Então, a artista descobriu uma anemia profunda.

Cardi disse que a anemia ficou mais intensa depois do aborto por causa da perda de sangue e nutrientes. Com isso, ela está em acompanhamento médico para se recuperar da condição e estar forte para tentar engravidar novamente. Assim, ela faz reposição de nutrientes e vitaminas por três meses para tentar engravidar por meio da fertilização in vitro em breve.

"A gente acabou de chegar da viagem, literalmente, virada. Cansativa essa viagem. E aí a gente já chega assim, fazendo exame, tomando soro. Quando eu viajei, eu viajei sob efeito de prescrição imediata. Eu estou meio que com anemia profunda, porque depois que eu perdi o bebê... E u tive um sangramento e eu já estava ruim . Lembra que antes de engravidar eu já estava ruim? E aí depois eu engravidei, tudo que tinha de bom vai para o bebê, então o que restou de mim foi nada", relatou.

E completou: "Daqui a pouco vai chegar a moça do ferro e das vitaminas, dos paranauês (sic), porque ela vai continuar me dando para eu melhorar a saúde. [...] Como eu estava ruim antes de engravidar -- ele disse que eu nem podia engravidar, e aí eu engravidei sem poder, e perdi -- o médico falou, vamos fazer o seguinte, você está ruim, com anemia, então a gente vai fazer um tratamento bala durante três meses, de vitamina, bastante coisa para você melhorar ".

Assim, o plano dela é ter o terceiro filho por meio da FIV. "Depois desses três meses, aí você faz a FIV, que é aquele método mais seguro de engravidar rápido, por conta da minha idade não é tão fácil engravidar. Então é esse o protocolo que a gente deve seguir para daqui a três meses fazer a FIV. Vamos ver o que vai acontecer nesses três meses", afirmou.

