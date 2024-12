Maiara comenta processo de emagrecimento: 'Estou me amando'

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, falou sobre o emagrecimento e celebrou a atual fase de sua vida pessoal e amorosa

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, falou sobre a atual fase de sua vida, já descrita por ela anteriormente como sendo 'a melhor'. Nos últimos tempos, a artista passou por um processo de emagrecimento com dieta e exercício físico, e não esconde o quanto está feliz com o resultado da transformação.

Em entrevista à Maya Massafera, Maiara contou que, desde pequena, sempre sonhou em ter o corpo que conquistou. A irmã gêmea de Maraisa ainda destacou que procura não se importar com comentários maldosos a respeito de seu físico, uma vez que quem deve estar satisfeita é ela mesma.

"A gente tem que se amar, olhar no espelho e se aceitar. Eu estou me amando, eu olho no espelho e me aceito, e o resto que se lasque. Nos meus sonhos quando eu era criança, eu sempre tive problemas, porque minha família já tem tendência [a engordar], minha tia, meus primos fizeram bariátricas, mas eu sempre me enxerguei, desde os 9 anos, com o meu corpo de hoje e só com 37 anos eu consegui obter esse resultado. É um processo…", declarou ela.

Ao longo do bate-papo com Maya Massafera, Maiara destacou que está realizada não só no pessoal e profissional, mas também na área amorosa: "Eu estou amando demais e estou sendo amada", disse. Durante a festa de 50 milhões de Virginia Fonseca, realizada na quarta-feira, 18, a cantora foi pedida em noivado pelo empresário Mohamed Nassar.

Maiara revela qual é seu maior sonho

Recentemente, as cantoras Maiara e Maraisa receberam a visita especial de Marcos Mion e bateram um papo bastante sincero com o apresentador da TV Globo na fazenda da dupla, localizada em Aruanã, em Goiás. Ao longo da entrevista, as irmãs gêmeas abriram o coração e falaram detalhes da vida pessoal e profissional.

Em meio a conversa com Maiara, Marcos Mion perguntou à artista sertaneja qual é seu maior sonho. Sincera, a famosa revelou que deseja ser tia. Atualmente, Maraisa, sua irmã, está noiva do empresário Fernando Mocó e já revelou planos de engravidar; confira detalhes!

