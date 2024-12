Maiara revela qual é seu maior sonho: 'Seria uma alegria imensa'

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, abriu o coração e se emocionou ao contar qual seu maior sonho atualmente

As cantoras Maiara e Maraisa receberam a visita especial de Marcos Mion e bateram um papo bastante sincero com o apresentador da TV Globo na fazenda da dupla, localizada em Aruanã, em Goiás. Ao longo da entrevista, as irmãs gêmeas abriram o coração e falaram detalhes da vida pessoal e profissional.

Em meio a conversa com Maiara, Marcos Mion perguntou à artista sertaneja qual é seu maior sonho. Sincera, a famosa revelou que deseja ser tia. Atualmente, Maraisa está noiva do empresário Fernando Mocó e já revelou planos de engravidar.

"Que a Maraisa seja mãe. Ela vai ser uma mãe maravilhosa, estou doida para isso acontecer. Ela já vem se preparando para ser mãe, então seria uma alegria muito imensa se eu recebesse essa notícia, seria o sonho da minha vida", declarou ela em resposta a Mion, bastante emocionada. "Estou fazendo de tudo para acontecer", disse Maraisa.

Vale lembrar que, recentemente, Maiara foi flagrada de mãos dadas com seu suposto novo namorado, o empresário libanês Mohamed Nassar. Após ter sido vista com o estrangeiro em um navio, a artista foi gravada de mãos dadas com ele por David Brazil, que filmou os dois chegando em um hotel e subindo para o quarto juntinhos.

A entrevista completa com Maiara e Maraisa, que contou com passeio no curral, pescaria, roda de viola e até pausa para um cafézinho, foi ao ar neste sábado, 7, no 'Caldeirão com Mion', exibido na TV Globo.

Maiara esbanja elegância ao posar com vestido transparente

Recentemente, a cantora Maiara encantou os seguidores com novos registros publicados em seu perfil oficial no Instagram. Gêmea de Maraisa e parceira da artista no sertanejo, a famosa mostrou toda a sua elegância com o look escolhido para um evento realizado em São Paulo.

Maiara optou por um vestido completamente vazado, que ressaltou ainda mais seu corpo definido. Na cor branca, o modelito ainda contou com uma abertura nas costas. O vestido usado pela cantora custa cerca de R$ 7 mil e é da marca brasileira Ammi, elaborado completamente por crochê e bordados manuais; confira detalhes!

