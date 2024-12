Vem aí? Empresário se ajoelha e pede Maiara em casamento; assista ao vídeo

O amor está no ar para Maiara! Dupla de Maraisa no sertanejo, a cantora foi surpreendida pelo empresário Mohamed Nassar com um pedido de casamento

O amor está no ar para Maiara! Dupla de Maraisa no sertanejo, a cantora foi surpreendida pelo empresário Mohamed Nassar, apontado como seu novo namorado,com um pedido de casamento durante a festa de 50 milhões de seguidores da influenciadora digital Virginia Fonseca, na madrugada desta quinta-feira, 19.

No vídeo que circula nas redes sociais, o jornalista Leo Dias diz: "Maiara vai casar antes da Maraisa! Vamos fazer o noivado hoje? Arruma uma aliança aí, gente!". Em seguida, o empresário sai do público, sobe ao palco e dá um beijo na amada. Ele ainda se ajoelha e coloca um um anel improvisado no dedo da cantora: "Aceita casar comigo?", diz.

Veja como foi o momento:

Quem é Mohamed Nassar, apontado como namorado de Maiara?

Depois de ficar solteira por um período, ela vive um novo affair. No último sábado, 14, a estrela assumiu o romance com o empresárioMohamed Nassar. Os dois apareceram abraçados e trocando beijos após o show da dupla Maiara e Maraisa no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Vale destacar que Mohamed Nassar é empresário do comércio. Segundo informações do colunista Leo Dias, ele tem uma loja de eletrônicos no Paraguai e atua em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele é discreto na internet e tem o seu perfil fechado. Os rumores de affair entre eles começou em novembro, quando começaram a ser vistos juntos em eventos.

Já na última terça-feira, 17, o casal exibiu cliques em clima de romance. Maiara, Maraisa e Mohamed estiveram presentes no Rancho do Maia, de Carlinhos Maia, e não deixaram de registrar os momentos especiais. Além de mostrar o look vermelho que escolheu para o evento, Maiara compartilhou uma foto com o companheiro nos stories do Instagram.

