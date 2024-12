Maiara esbanja elegância ao posar com vestido transparente

Dupla de Maraisa no sertanejo, a cantora Maiara arrancou elogios dos fãs ao surgir com vestido transparente e cheio de detalhes; confira as fotos

Nesta terça-feira, 3, a cantora Maiara encantou os seguidores com novos registros publicados em seu perfil oficial no Instagram. Gêmea de Maraisa e parceira da artista no sertanejo, a famosa mostrou toda a sua elegância com o look escolhido para um evento realizado em São Paulo.

Maiara optou por um vestido completamente vazado, que ressaltou ainda mais seu corpo definido. Na cor branca, o modelito ainda contou com uma abertura nas costas. O vestido usado pela cantora custa cerca de R$ 7 mil e é da marca brasileira Ammi, elaborado completamente por crochê e bordados manuais.

Nos comentários, os fãs ficaram encantados com a beleza da artista. "Uau!!! Perfeita de branco", elogiou um. "Deslumbrante, uma deusa", declarou outro. "Surreal", escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Novo affair de Maiara

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, foi flagrada mais uma vez com seu suposto novo namorado, o empresário libanês Mohamed Nassar. Após ter sido vista com o estrangeiro no navio, a artista foi garavada de mãos dadas com ele por David Brazil.

Em sua rede social, o artista postou um vídeo do casal chegando de mãos dadas em um hotel e subindo para o quarto juntinhos. "Que seja muito feliz", disse o famoso ao compartilhar seu flagra no feed do Instagram.

No vídeo, David ainda entregou a amiga. "O boy dela misterioso é de fora. Acabou o mistério. Vocês vão para onde? Para o quarto? O boy dela, acabou o mistério", brincou ao revelar o clima de romance entre os dois.

Ainda nos últimos dias,o portal LeoDias já hava revelado que a sertaneja estava com o estrangeiro em seu cruzeiro. O site do jornalista do Fofocalizando ainda deu mais detalhes de que o empresário tem uma loja de eletrônicos e perfumes na divisa do Paraguai e do Brasil.

Conforme informações divulgadas pelo veículo, após Maiara surgir de mãos dadas com Mohamed no navio, o empresário teria conhecido a famosa durante um show dela em Foz do Iguaçu, no Paraná. O libanês teria dado flores no palco para ela. Discreto, o perfil dele é trancado na rede social e com poucos seguidores.